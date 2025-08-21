Sol y playas, gastronomía y ocio nocturno copan los deseos de los turistas de verano en Benidorm

Viene la herramienta “Mabrian” y dice que a los turistas de Benidorm les gusta el sol y la playa, pues ¡vaya descubrimiento!. Pero la escucha activa es mucho más que eso y aporta elementos tan definitorios que el Ayuntamiento de Benidorm sabe lo que tiene que vender exactamente en sus promociones turísticas y dónde.

Durante el mes de julio pasado la percepción de los visitantes sobre la ciudad se recoge a través de sus interacciones en redes sociales y el sol y las playas (31,1) son su primera meta; le sigue en interés la gastronomía (13,7); el ocio nocturno (12,8); y la cultura (11,5).

Estos valores se dan la vuelta de forma casi íntegra durante el invierno cuando el rey de todos los asuntos que se tratan en redes es el “Benidorm Fest”, un acontecimiento que, de hecho, sigue acaparando el interés durante todo el año. La estadística de enero nos informa que el ocio nocturno es de interés primordial por el hecho de ir ligado al citado festival. Sol y playa, turismo activo y gastronomía ocupan los siguientes puestos en la época invernal, siempre según los intereses que los turistas muestran a través de las redes.

Dime de dónde eres y te diré lo que quieres

Precisamente el valor de estas herramientas que se basa en el “big data”, que utiliza fuentes innumerables de datos, es conocer el perfil de los turistas que llegan o tienen la intención de pasar sus vacaciones en la ciudad turística.

En otras palabras, la escucha activa se utiliza para conocer los intereses de los turistas y adaptar la comunicación a esos grupos y “desde ahí podemos contarles las actividades que les interesa porque no le gusta lo mismo a un británico de Manchester que a otro de Londres”, recalca la gerente de “Visit Benidorm", Leire Bilbao. Esta fundación se encarga de estudiar las tendencias y de gestionar las promociones según criterios de preferencias y también de estadísticas.

Españoles y británicos

En esta medición de tendencias es interesante destacar que las dos ramas troncales de las escuchas activas el pasado julio son españoles (44,2%); y Reino Unido (39,9%). En España las zonas que más se interesan por Benidorm durante todo el año son por este orden, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. En Reino Unido encabeza la ciudad de Londres y le siguen Liverpool y Manchester.

A través de estas interacciones se sabe que un visitante procedente de Liverpool buscará los entornos naturales y el de Manchester hablaría de playas y gastronomía, con lo que la herramienta de estudio perfila datos casi exactos de las actividades y tipo de estancia que quiere encontrar el turista.

En resumen, se sabe que en invierno y temporada media predominan los turistas mayores de 50 años, con interés por productos culturales, naturales y activos. Y en verano y temporada alta se incrementa la llegada de familias y jóvenes, cuyo foco se centra en el ocio nocturno, la gastronomía y el sol y playa.

En definitiva, los análisis de las escuchas activas son termómetros de percepción para orientar estrategias de cara a una captación segura de clientes. “En un escenario cada vez más competitivo, Benidorm se consolida como referente en turismo inteligente, no solo por su modelo urbano vertical y su apuesta por la sostenibilidad, sino por su capacidad para tomar decisiones basadas en datos reales”, afirma Bilbao.