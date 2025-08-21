El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada de este jueves prevé precipitaciones débiles

Se mantienen los avisos por tormentas y chubascos en la provincia de Alicante este jueves

Se mantienen los avisos por tormentas y chubascos en la provincia de Alicante este jueves

INFORMACIÓNTV

O. Casado

O. Casado

Benidorm experimentará un descenso de las temperaturas, con mínimas de 23°C y máximas de 29°C para el jueves. Se esperan nubes y precipitaciones débiles durante toda la jornada.

Para mañana viernes se esperan temperaturas similares y a partir del mediodía lluvias débiles que podrían continuar durante toda la tarde.

El calor da un respiro hoy en Alicante

El Ayuntamiento de Benidorm iniciará la recogida de aceite vegetal usado por el riesgo medioambiental que provoca su actual vertido incontrolado

El tiempo en Benidorm para hoy

La zona de Urgencias del Hospital Marina Baixa se encuentra al límite por la saturación asistencial

El mar roza los 30 grados, alimenta las noches tropicales y el riesgo de dana

Reabren las rampas mecánicas del parque Censal de La Vila tras una renovación integral

Los hoteleros de Alicante mejoran la ocupación en agosto

Un plan original para toda la familia: El 23 de agosto Terra Natura celebra el Benidorm Holi Festival como homenaje a la elefanta Petita

