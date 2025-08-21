El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este jueves prevé precipitaciones débiles
Benidorm experimentará un descenso de las temperaturas, con mínimas de 23°C y máximas de 29°C para el jueves. Se esperan nubes y precipitaciones débiles durante toda la jornada.
Para mañana viernes se esperan temperaturas similares y a partir del mediodía lluvias débiles que podrían continuar durante toda la tarde.
