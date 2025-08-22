“Beniyork”: así bautiza la BBC a Benidorm, la ciudad con más rascacielos por habitante de España

BBC News se ha hecho eco de la capital de la Marina Baixa en un extenso reportaje que analiza la historia y evolución de Benidorm desde el primer "boom" turístico hasta la actualidad, siendo la ciudad con mayor número de rascacielos de España y la segunda en el mundo.

"¿Qué tienen en común el primer bikini en España, los rascacielos, la dictadura de Francisco Franco y el turismo de masas?". La periodista Alicia Hernández repasa bajo esta pregunta en un trabajo en el que cita a la periodista de INFORMACIÓN en la Marina Baixa, Amaya Marín, desde el inicio del turismo y el "lavado de cara" de la dictadura franquista con el fin de liberalizar la economía del país, sumido en la miseria y desabastecimiento.

En el reportaje (que puedes leer aquí), titulado "Beniyork": el modelo de desarrollo que convirtió a Benidorm en la ciudad española con más rascacielos por habitante (y la segunda del mundo)", se subraya el cambio que supuso para un pueblo de pescadores la apertura a visitantes internacionales en plena dictadura franquista.

Josep Ivars, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante y, según destaca BBC News, uno de los mayores expertos del "fenómeno Benidorm", participa en el artículo como fuente ilustrativa del peso que tiene Benidorm como baluarte de turismo "de sol y playa". Del mismo modo, según explica Ivars en el reportaje, "el régimen franquista usó el turismo para dar una sensación de apertura".

Referente urbanístico

Por su parte, Leire Bilbao, responsable de Visit Benidorm, ahonda en el arduo tema del plan urbanístico benidormí: una ciudad que crece hacia el cielo. Como explica Bilbao, Benidorm miró siempre hacia fuera: "Había poca pesca local y agricultura, así que los hombres salían a trabajar en la marina mercante y habían visitado lugares como Nueva York, Buenos Aires o Manila", escribe Hernández en su artículo, que narra el cambio de la localidad desde antes de la construcción del primer rascacielos (la torre Coblanca 1, finalizada en 1966) hasta la actualidad.

Y es que el reportaje destaca que "con apenas terreno y rodeado de montañas, tenía sentido que, si lo que se quería era acoger a cuanta más gente mejor, el municipio optara por edificios altos".

Javier Ruiz Sánchez, arquitecto, planificador urbano y catedrático de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid, explica en el artículo que Benidorm es "un extraordinario laboratorio de urbanismo, tan excepcional como puede ser Las Vegas".

La revolución del bikini

Y un espacio destacado se reserva en el artículo para el bikini, ya que fue en Benidorm donde por primera vez se usó en España el entonces revolucionario bañador, muy popular entre las suecas. Así, explica que cuenta la leyenda que el primer edil Pedro Zaragoza "fue en moto hasta Madrid para pedirle a Franco en persona que autorizara el uso del bikini.

Así, Benidorm fue el primer lugar de España en el que se usó por primera vez ese traje de baño de dos piezas, para disgusto de las autoridades eclesiásticas que, según la prensa de la época, pensaron en excomulgar al alcalde".

"La historia puede estar llena de mitos, pero lo que dijo Zaragoza es que si no se las dejaba vestirse así, se irían a otro lugar", ha explicado a BBC News Mundo Leire Bilbao.

Así, desde el bikini como fenómeno social hasta la evolución urbanística de la urbe en términos de sostenibilidad, Benidorm y el germen que la hizo una ciudad única en el mundo sigue protagonizando investigaciones, reportajes y estudios más allá de nuestras fronteras.