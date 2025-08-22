El irónico motivo por el que una británica dejó Reino Unido y se mudó a Benidorm

Benidorm no es solo un destino de sol y playa, es un ecosistema en sí mismo. Playas kilométricas de guas cristalinas, pubs irlandeses donde las pintas son más baratas que una botella de agua, tatuajes improvisados cual souvenirs permanentes, banderas de la Union Jack en cada balcón, carteles de “paella auténtica” en inglés macarrónico e, incluso, perros paseando en coche teledirigido. A todo eso hay que sumarle lo más pintoresco: británicos quejándose… de los extranjeros.

Sí, lo ha leído bien. En el programa “Brits Takeover Benidorm”, emitido en GB News, el reportero Dougie Beattie se acercó hasta la Avenida Martínez Alejos y preguntó a una compatriota por qué había decidido mudarse a 1.500 kilómetros de casa. Su respuesta fue un titular servido en bandeja: “Porque en el Reino Unido hay demasiados extranjeros. Perdimos nuestros derechos. Se acabó la libertad de expresión. Y dije: nah, me largo”.

Que lo dijera precisamente en Benidorm, la capital turística más llena de extranjeros de la Costa Blanca, convirtió la escena en comedia instantánea y carne de meme.

Un sketch involuntario en directo

Benidorm es, desde hace décadas, la segunda casa de los británicos. Al menos 3.874 han decidido instalarse de manera permanente, lo que equivale a casi uno de cada cinco extranjeros empadronados en la ciudad. Y el fenómeno no se limita a los residentes: según Visit Benidorm, en 2024 la ciudad acogió 2 829 531 viajeros, un 2,9 % más que el año anterior, generando 15,46 millones de pernoctaciones en alojamientos reglados. Más de la mitad de esas estancias fueron de turistas internacionales, con los británicos en primera posición, representando nada menos que el 45 % del total. En temporada alta, todo esto se traduce en sol sin tregua, karaoke nocturno y carteles anunciando el clásico "fish and chips" en cada esquina.

Quejarse de los extranjeros mientras uno mismo es extranjero no es exactamente nuevo, pero sí tiene un potencial cómico difícil de superar cuando se hace en chanclas y clacetines, con la piel enrojecida por el sol y rodeado de pubs que sirven “sunday roast” en pleno agosto.

Redes sociales: el meme servido en bandeja

En X (antes Twitter) la reacción fue inmediata. Uno de los comentarios más aplaudidos fue el del usuario @curioushaggis, que resumió la paradoja con una frase demoledora: «En el Reino Unido hay demasiados extranjeros, así que decidí copiarlos y también convertirme en extranjera en España. No te lo podrías inventar».

Por su parte, el periodista Alex Taylor, desde Francia, ironizó: “enséñame un vídeo de ellos hablando español fluido y me como un sombrero en directo”. Y el escritor Darren Boyle remató la jugada con una sentencia breve y certera: “Mujer que se muda a un país extranjero y se queja de los extranjeros en casa”.

El vídeo ya acumula más de 300.000 de reproducciones en pocas horas, sin necesidad de subtítulos ni ediciones espectaculares: un sketch involuntario digno de la mejor comedia británica.

La comedia ya estaba escrita

En realidad, no hacía falta buscar grandes titulares: la escena se explicó sola. Una británica asegurando que en su país hay demasiados extranjeros… mientras vive en la ciudad con mayor concentración de turistas extranjeros de toda la Costa Blanca. El contraste era tan evidente que las redes no tardaron en convertirlo en viral.

Benidorm, acostumbrada a recibir millones de visitantes cada año y a convivir con una comunidad británica que forma parte de su paisaje cotidiano, volvió a demostrar que aquí la realidad supera a la ficción.