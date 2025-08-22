El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este viernes contará con probabilidad de lluvias
En Benidorm las temperaturas se mantendrán en mínimas de 23°C y máximas de 29°C para el viernes. Se esperan intervalos nubosos con precipitaciones débiles hasta las primeras horas de la tarde y cielos ligeramente nublados el resto del día.
Por la madrugada se espera que las temperaturas permanezcan en mínimas de 23ºC, dando lugar a una noche tropical.
Para mañana sábado se esperan temperaturas similares, además de una pequeña posibilidad de lluvia escasa durante las primeras horas de la jornada.
