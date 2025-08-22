El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada de este viernes contará con probabilidad de lluvias

La lluvia se mantiene en la provincia de Alicante con temperaturas algo más suaves

Jose María Carrasco

En Benidorm las temperaturas se mantendrán en mínimas de 23°C y máximas de 29°C para el viernes. Se esperan intervalos nubosos con precipitaciones débiles hasta las primeras horas de la tarde y cielos ligeramente nublados el resto del día.

Por la madrugada se espera que las temperaturas permanezcan en mínimas de 23ºC, dando lugar a una noche tropical.

Para mañana sábado se esperan temperaturas similares, además de una pequeña posibilidad de lluvia escasa durante las primeras horas de la jornada.

Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Alicante este viernes

Medidas contra la piratería en el aeropuerto de Alicante: Aena pondrá barreras y pago para buses y VTC

La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante y La Vila con el segundo premio

Altea continua con la restauración de la desembocadura del Algar mejorando los equipamientos de uso público

Cuenta atrás para el ‘Benidorm Pride’, al que se espera la llegada de 20.000 visitantes

Sol y playas, gastronomía y ocio nocturno copan los deseos de los turistas de verano en Benidorm

El Ayuntamiento de La Vila aprueba un préstamo de 23 millones de euros para actuaciones “necesarias”

