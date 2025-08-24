Beate Schneider, la tejedora de la Edad de Bronce

Alemana afincada en España hace años, Beate Schneider, trabaja en su rinconcito del pueblo de Beniardá con sus telares “primitivos”. Con una estructura que imita perfectamente los que existían en la Edad del Bronce o aquellos de iberos posteriores, esta artesana crea telas fiel reflejo de una época en la que el material era indispensable para protegerse del severo clima.

Beate o Bea, como le gusta que le llamen en España, lleva toda su vida tejiendo estos telares y casi sin darse cuenta se tuvo que convertir en investigadora al albor de esas épocas lejanas y con un material del que no hay mucha información cuando los arqueólogos se han centrado en otro tipo de elementos menos perecederos.

Bea hace su labor con el denominado telar de pesas, llamado así porque lleva un contrapeso que en épocas antiguas eran de seis kilogramos cada una. Ella, para dar réplica exacta a su trabajo se hizo construir unas imitaciones en una alfarería de Agost, fiel reflejo de las halladas en Alcoy, donde expone sus telares en el Museo Arqueólogico Camilo Visedo.

Esta artesana comienza hilando el hilo o la lana con un huso cuya rueda está elaborada con hueso de animal. En su afán por ser auténtica ha indagado hasta encontrar lana de la oveja laxa, autóctona en Asturias, y cuya pureza genética le asemejan a las antiguas épocas en las que Bea se sumerge.

El primer telar que monté fue muy rudimentario, con latas de cerveza rellenas de arena para hacer de contrapeso Bea

Su vocación comenzó cuando visitó un museo textil en Alemania. “Al ver los telares me enamoré completamente y no tarde en montar uno muy rudimentario en mi casa, colgado del marco de la puerta y con latas de cerveza rellenas de arena como contrapeso”, recuerda riendo.

De esos inicios pasamos al día de hoy cuando se ha convertido en divulgadora de esta técnica ancestral, dando clases a los estudiantes de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid o en museos con los que colabora como el citado de Alcoy, La Vila, Murcia o Baza.

Tiene un conocimiento tan ingente que el arqueólogo Ricardo Basso, que basó su tesis doctoral en la producción y consumo de textiles en la Prehistoria en la península ibérica, ha trabajado con ella de forma intensa. Hasta tal punto que el investigador postdoctoral recibe clases de Bea para tejer, como modo de investigación práctica.

Entusiasmada y motivada pero sin poder vivir de ello. Para Bea, es difícil valorar un trabajo tan minucioso que lleva un tiempo de proceso largo. “Es un trabajo muy especial pero no te da mucho dinero. Además, para un proyecto en un museo hay que desarrollar varias fases que van desde comprar el material, a medir, ver las pesas, preparar en casa la urdimbre y transportar todo a la sala de exposición y todo eso en sí ya lleva un presupuesto económico”.

Primera fibra de la Humanidad

El lino es el primer material que la Humanidad usó para tejer “¿por qué?”, se pregunta Bea”porque una planta no sale corriendo cuando le intentas arrancar el pelo; fue la primera fibra y tiempo después vino la lana de oveja”. “El lino se utilizaba para la ropa interior, porque no pica, y la lana para la ropa de abrigo”, explica.

También es esencial saber quiénes tejían en la Edad del Bronce, un “trabajo que hacían madres e hijas, muchas de ellas niñas. Es un trabajo femenino hasta que con la llegada de la romanización se convierte en una actividad profesional de hombres”.

Ella no está sola y también crea comunidad con otras personas interesadas en esta artesanía por las redes sociales de Facebook conectando con iguales en todo el mundo. Sus planes futuros son los de seguir con sus clases a colegios, en museos y continuar investigando. Su próximo viaje le llevará este otoño a Lisboa, al simposium internacional de arqueología “Purpureae Vestes”, donde arqueólogos de textil estudian los elementos fundamentales en la vida de cualquier sociedad antigua como son los vestidos. No sabemos si hablarán en latín, pero contamos con la certeza de que si hay que aprenderlo, Bea lo hará seguro.