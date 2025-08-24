Conduce haciendo videollamada en Benidorm y acaba detenido con kilo y medio de cocaína

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Benidorm, ha detenido a un hombre de 51 años acusado de un presunto delito de tráfico de drogas. El arresto se produjo durante un control rutinario de la Brigada de Seguridad Ciudadana, tras detectar una conducción anómala mientras el conductor realizaba una videollamada al volante.

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando una patrulla observó un vehículo cuyo conductor utilizaba el móvil en modo videollamada mientras conducía. Tras darle el alto, el individuo hizo caso omiso a las indicaciones y continuó la marcha hasta ser finalmente interceptado por agentes de la Policía Local.

Al detener el vehículo, los agentes advirtieron que el conductor presentaba claros signos de nerviosismo, con sudoración y voz temblorosa. Tras su identificación, procedieron a un cacheo de seguridad y al registro del vehículo, donde hallaron un recipiente con una sustancia sospechosa. Una prueba química preliminar confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 1,47 kilos.

Para descartar la presencia de más estupefacientes ocultos en el coche, se requirió el apoyo de otra patrulla de la Policía Local que acudió con dos perros especializados en la detección de drogas. La inspección concluyó sin nuevos hallazgos.

Sanciones adicionales

Además del arresto por tráfico de drogas, el conductor fue sancionado por manipular el teléfono móvil durante la conducción y por circular sin carnet de conducir.

Según las investigaciones, el detenido había viajado desde Madrid y residía temporalmente en la localidad de La Vila. Tras su arresto, fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm.