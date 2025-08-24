El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este domingo estará protagonizada por las nubes
En Benidorm las temperaturas se mantendrán en mínimas de 24°C y máximas de 30°C para el domingo.
Por la madrugada se espera que las temperaturas permanezcan cerca de los 27ºC, dando lugar a una noche ecuatorial.
La semana comenzará con una leve subida de temperaturas tanto las mínimas como las máximas y cielos con intervalos nubosos.
