El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada de este domingo estará protagonizada por las nubes

El fin de semana arranca soleado y terminará con más calor y nubes en la provincia

El fin de semana arranca soleado y terminará con más calor y nubes en la provincia

INFORMACIÓNTV

Paula Lizcano

Paula Lizcano

En Benidorm las temperaturas se mantendrán en mínimas de 24°C y máximas de 30°C para el domingo.

Por la madrugada se espera que las temperaturas permanezcan cerca de los 27ºC, dando lugar a una noche ecuatorial.

Noticias relacionadas y más

La semana comenzará con una leve subida de temperaturas tanto las mínimas como las máximas y cielos con intervalos nubosos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents