Benidorm crece en su apuesta por la sostenibilidad con su adhesión a las ciudades verdes

El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha formalizado este lunes su compromiso con la sostenibilidad al aprobar su inclusión en el “Green City Accord”, un punto aprobado con los votos de PP y PSOE y el voto de Vox en contra. La iniciativa procede de la Comisión Europea y reúne a alcaldes y entidades de toda Europa con el objetivo común de que las ciudades sean en 2030 “lugares más atractivos para vivir, promoviendo la salud y el bienestar de cuantas personas las habiten”.

La inclusión en este programa supondrá aplicar una serie de medidas encaminadas a mejorar la calidad del aire; avanzar en la mejora de la calidad de las masas de agua y en el uso eficiente del recurso hídrico; lograr un progreso notable en la conservación y el incremento de la biodiversidad urbana mediante el aumento de la superficie y calidad de las zonas verdes.

Expectativa de mejoras

También supone avanzar hacia una economía circular garantizando una mejora sustancial en la gestión de residuos municipales, una reducción importante en su generación y vertido y un aumento considerable de las prácticas de reutilización, reparación y reciclaje; y reducir la contaminación acústica, acercándose a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, según ha defendido la concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez en la sesión plenaria.

Con la suma a este pacto verde, se podrá acceder a información sobre oportunidades de financiación de la Unión Europea; participar en actividades que faciliten la creación de redes y acceder a oportunidades de desarrollo de capacidades; recibir orientación y apoyo personalizado a través de un servicio de asistencia; y comparar los avances locales con los de otras ciudades europeas, con el objetivo de medir e intercambiar experiencias y oportunidades.

Menciones verdes

Con esta adhesión, Benidorm se suma a iniciativas que refuerzan su sostenibilidad en las vertientes medioambiental, económica y social. Gómez ha recordado que las políticas medioambientales llevadas a cabo por el Consistorio en la última década han reportado a la ciudad numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el de Destino más Sostenible “Smart Travel News Awards” en 2024; el Premio Sostenibilidad Ambiental 2024; el “Green Pioneer of Smart Tourism” 2025; o que la candidatura de Benidorm esté actualmente entre las cuatro ciudades seleccionadas para la fase final del premio “European Green Leaf” 2027 que otorga la Comisión Europea y que anualmente reconoce el trabajo y resultados logrados por municipios de menos de 100.000 habitantes.