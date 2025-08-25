Benidorm recupera su memoria literaria

Ya son conocidas las presencias o las reseñas en sus obras de poetas como Sylvia Plath o Vicente Andrés Estellés a Benidorm, pero de forma algo inesperada se nos descubre ahora Tomás Orts Ramos, benidormí nacido en 1866. Orts llevó una vida muy nómada, se codeó con los principales autores españoles de la época y escribió una novela, “Nena Clemente” en 1923, que dedica varios pasajes al pequeño pueblo que entonces era la ciudad del turismo.

Benidorm en la novela

La asociación cultural “L´Ecole Française de Benidorm”va a reeditar este libro de gran valor literario pero que seguro suscitará un gran interés popular al nombrar en su interior sitios comunes del municipio. Además, su protagonista, Nena, es oriunda de Benidorm y engarza unas historias que conectarán muy de cerca con los lectores de la localidad.

La novela cuenta la historia de amor de un hombre cuarentón y una chica de 14 años, roza el tema de la pederastia y bucea en los prejuicios morales de una sociedad conservadora de los años 20 del siglo pasado. Las playas con su horizonte aún diáfano en la época, la montaña del Puig Campana o las fiestas de San Juan en Alicante son protagonistas del libro, al igual que el viaje en barco a Cuba, cuyo capitán mercante es un benidormí.

La joven y su amado paseaban por el puerto de Benidorm o por el Porrat de Altea

Se trata de una novela sentimental adherida al costumbrismo y con un estilo que vadea el naturalismo. “El narrador intenta mantenerse aséptico aunque queda claro que es bastante autobiográfico”, explica el coordinador del proyecto, Juan Francisco Moreno Amorós.

Y es que la narración es una remembranza del protagonista que va en barco a La Habana y añora los tiempos que pasó en Benidorm con la joven benidormí, en lugares como el puerto (ya se había construido en 1920) o El Porrat de Altea.

Los bibliófilos ligados a la asociación francesa que ahora publica el libro, hallaron uno de los ejemplares en una librería de lance de Barcelona. Ese libro pasó a formar parte de la Biblioteca Municipal de Benidorm para su estudio. Los editores están ahora trabajando con un nuevo ejemplar autografiado por el autor y que más adelante pasará a formato digital.

De hecho, las dos ediciones tienen una portada diferente: una con la chica protagonista, con un dibujo más clásico y de época; y otra segunda edición con la figura principal bajo un estilo estético años 20 y con un pecho al descubierto.

Quién es Tomás Orts Ramos

El escritor nacido en Benidorm llevó una vida laboral activa y su carrera combinó la literatura y el periodismo. Como periodista fueron incontables los diarios que dirigió o en los que colaboró. Su vida errante de Barcelona a Madrid, Cuba o París le llevó a dejar su impronta en muchas publicaciones de la época.

Mantuvo una relación estrecha con Barcelona o con Madrid donde sustituyó al escritor Jacinto Benavente en la dirección de “La vida literaria”. Fue un versado cronista en tauromaquia y es en “A los cuarenta años de ver los toros” donde relata un hecho del que fue testigo directo, la pelea entre Manuel Bueno y Ramón María del Valle Inclán a consecuencia del cual el creador del esperpento perdió el brazo.

“L´Ecole Francais” presentará el libro a la sociedad benidormí durante el próximo mes de octubre, en una nueva edición en papel del relato que ha sido renovada gramaticalmente en algunas de sus páginas para actualizarlo al lenguaje actual. La publicación estará a cargo de Editorial Vicente Sanjuán y, seguro que los lugares comunes, los personajes curiosos y el desarrollo de la historia concitarán el interés de la sociedad benidormí. Los promotores incluirán también la obra en la Biblioteca Nacional.

De hecho el libro ya habría dado lugar a alguna anécdota de enlace espacio temporal. Ocurrió hace unos meses cuando una señora se acercó a la Biblioteca Municipal de Benidorm preguntando por el ejemplar que allí conservan. La mujer contó que vivía en Miami y que era familia del escritor. En definitiva, un pasaje de ida y vuelta, Benidorm- Cuba-Miami-Benidorm, fronteras y mares literarios y reales.