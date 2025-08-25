Raúl abre la puerta al Benidorm Fest y Eurovisión: “Me lo he planteado"

El pasado viernes, Raúl hizo cantar a más de 12.000 personas en el Nostalgia Milenial Fest de Alicante, donde su icónico “Sueño su boca” volvió a convertirse en un himno colectivo. Apenas dos días después, el domingo, el artista vitoriano regresaba a la televisión como invitado en D Corazón, el magacín de RTVE conducido por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, donde habló sobre su carrera y respondió a la pregunta del momento: ¿se atrevería a competir en el Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión?

“Me lo he planteado”, confesó sin rodeos el cantante alavés, que recordó que ya intentó en dos ocasiones representar a España en el certamen europeo. “La primera fue con ‘Sueño su boca’, hace 25 años. Reconozco que sí me gustaría, pero creo que para eso hay que tener el tema adecuado, con el que te sientas cómodo y que sepas que es una buena canción para el festival”, explicó.

“Hay canciones muy buenas, pero que no sirven para Eurovisión”

El intérprete de éxitos como “Prohibida” o “As de corazones” aseguró que Eurovisión requiere de un estilo muy particular: “Hay canciones muy buenas, pero que no sirven para lo que se pide en el festival”. Una reflexión que abre la puerta a su regreso, aunque condicionado a encontrar esa canción idónea.

Durante la charla, Raúl se mostró agradecido por seguir contando con el apoyo del público. “Son de las cosas bonitas que nutren a un artista. Después de tantos años seguir disfrutando de ese cariño, de ese aplauso y de esos momentos tan divertidos, pues es maravilloso. No puedo pedir mucho más”, confesó.

El fenómeno de “Sueño su boca” sigue vivo

El magacín matinal recordó que “Sueño su boca”, publicado en el año 2000, fue una de las canciones del verano y todavía hoy se corea en festivales y conciertos. “Eres una excusa para divertirse, sonreír y bailar”, le decía Anne Igartiburu al recibirlo en el programa.

El propio Raúl reconoció la vigencia de su repertorio: “Aunque seguimos sacando canciones, entiendo que la gente quiera que cante 'Sueño su boca' o 'Prohibida'”. Un tema que, además, le valió el disco de diamante tras superar el millón de copias vendidas.

“Cuando pegas un pelotazo… es demasiado”

Javier de Hoyos también quiso saber cómo gestionó la fama en los años de mayor éxito. “Cuando pegas un pelotazo de esas características y te vas recorriendo medio mundo, es demasiado”, admitió Raúl, aunque enseguida añadió: “Pero sabía dónde estaba y mantuve los pies en la tierra. Estuve muy bien rodeado. A nivel de discográfica, tuve un equipo que me cuidaba mucho. Mi mánager personal me hacía tener calma”.

Como anécdota, el cantante relató algunos episodios con fans que rozaban lo surrealista: “He tenido gente que se cuela en la puerta de la habitación y te pasan notitas debajo de la puerta. No sabía si abrir o encerrarme”.

¿Raúl en el Benidorm Fest?

Aunque no confirmó su participación inmediata, sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de verlo en el escenario del Benidorm Fest, el certamen que se ha convertido en la gran antesala de Eurovisión. Veinticinco años después de aquel éxito rotundo con “Sueño su boca”, Raúl sigue manteniendo la ilusión intacta: “Me presenté dos veces para intentar representar a España en Eurovisión. Reconozco que sí me gustaría, pero creo que para eso hay que tener el tema adecuado”.