Los semáforos averiados en el paso a nivel de La Creueta en La Vila ponen en riesgo la seguridad vial

La avería que afecta a los semáforos del paso a nivel en el cruce de La Creueta en La Vila ha provocado varios conatos de accidentes y pone en peligro la vida de los viandantes en un lugar tan transitado. El grupo municipal socialista ha denunciado hoy la “dejadez” del gobierno municipal del PP por arreglar este desperfecto que lleva originando un tráfico conflictivo desde hace días.

Los socialistas explican que la avería, que dura días, pone en riesgo a los vecinos que transitan por este cruce de forma diaria. Y agregan que “el PP pese a tener constancia de la avería no ha actuado con la rapidez y eficacia necesarias para garantizar la seguridad ciudadana”.

Consideran de “inadmisible” la “pasividad” del gobierno local porque “estamos hablando de un punto crítico de tráfico en el municipio, y no se puede permitir que la desidia del equipo de gobierno ponga en peligro a las personas. La prioridad debe ser siempre la seguridad de la ciudadanía, no mirar hacia otro lado”.

Los socialistas vileros reclaman al alcalde y a su equipo que dejen de improvisar y actúen de inmediato para restablecer el correcto funcionamiento de los semáforos.

“Avería importante”

Por su parte, el gobierno popular ha informado al mediodía del lunes que se trata de una “avería importante”sobre la que se está trabajando desde el pasado sábado para darle una solución y se prevé que el conjunto semafórico pueda entrar en funcionamiento a lo largo de la jornada de este mismo lunes.