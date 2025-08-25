El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este lunes estará protagonizada por el calor y las nubes
Subida de las temperaturas en Benidorm. Este lunes los termómetros marcarán entre 25ºC y 32ºC y los cielos permanecerán ligeramente nublados, despejándose sólo al final del día.
Por la madrugada se espera que las temperaturas permanezcan cerca de los 24ºC, dando lugar a una noche tropical.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El bar de la isla de Benidorm sigue funcionando sin licencia a pesar de tener una sentencia firme del Supremo que prohíbe la actividad
- El Ayuntamiento de Benidorm instalará 624 placas fotovoltaicas en Poniente, que reducirán 214 toneladas de CO2 al año
- Conduce haciendo videollamada en Benidorm y acaba detenido con kilo y medio de cocaína
- Los socorristas que cuidan las playas de Benidorm han realizado 65 rescates en el mar a mitad de temporada
- El irónico motivo por el que una británica dejó Reino Unido y se mudó a Benidorm
- Fallece Miquel Pérez Iborra, cofundador del icónico Cine Roma de l´Alfàs
- “Beniyork”: así bautiza la BBC a Benidorm, la ciudad con más rascacielos por habitante de España
- Beate Schneider, la tejedora de la Edad de Bronce