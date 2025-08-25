El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada de este lunes estará protagonizada por el calor y las nubes

Nubes y calor este lunes en Benidorm

Nubes y calor este lunes en Benidorm / Jose Navarro

Jose María Carrasco

Subida de las temperaturas en Benidorm. Este lunes los termómetros marcarán entre 25ºC y 32ºC y los cielos permanecerán ligeramente nublados, despejándose sólo al final del día.

Por la madrugada se espera que las temperaturas permanezcan cerca de los 24ºC, dando lugar a una noche tropical.

