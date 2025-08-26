Cerca de 1.000 motos participarán el próximo domingo en la ‘Costa Blanca Bike Show’ de l´Alfàs

El parque de los Eucaliptos de l´Albir concentrará el próximo domingo alrededor de 1.000 motos en la décimo quinta edición de la “Costa Blanca Bike Show”. Antes de las nueve de la mañana del domingo comenzará un vistoso y ruidoso desfile que desembocará en este parque donde se celebrará una jornada de fiesta con actividades y degustación gastronómica.

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento alfasino colabora en este tradicional evento que congrega a los motoristas con sus icónicas “Harley Davidson” u otras marcas de motocicletas que pasan por personalizaciones muy llamativas para el público.

La entrada es gratuita para disfrutar de un día repleto de música en vivo, comida, puestos de “merchandising”y una barra con bebidas. El evento incluirá también una exposición de motos personalizadas con trofeos y premios para las mejores motos en distintas categorías.

La jornada comenzará a las nueve de la mañana con la llegada de las motos, la apertura de la barra del bar para el almuerzo y dar paso a continuación a las actuaciones musicales en directo en el escenario principal. El público asistente podrá votar por sus motos favoritas y optar a premios temáticos en esta fiesta que se ha convertido en uno de los encuentros más populares de la zona.