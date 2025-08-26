El PSOE propone celebrar, junto a la comunidad colombiana, el 70 aniversario del ‘Pacto de Benidorm’

Año 1954 en España, en plena autarquía económica del franquismo. Mientras tanto, un acuerdo para asentar la democracia en Colombia tiene lugar en Benidorm con el consentimiento del régimen. El “Pacto de Benidorm”cierra una época de guerra civil en aquel país y la elección programada de esta ciudad para la rúbrica en aquel momento ha llevado estos días al PSOE a solicitar una conmemoración de ese relevante acto, que ponga también en valor a la importante comunidad colombiana que vive en el municipio benidormense.

El 24 de julio de 1954 se celebró este encuentro entre el conservador Laureano Gómez y el liberal Alberto Lleras que sentó las bases para el fin de la guerra civil en aquel país. El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Sergi Castillo, ha recordado que “este acuerdo significó el reconocimiento mutuo de responsabilidades y el inicio de las negociaciones para establecer un sistema que permitiera el reparto igualitario de la administración del Estado en Colombia y el fin de una dictadura militar”.

Son curiosas estas operaciones en plena etapa del franquismo duro inmerso en el nacionalcatolicismo y con un recorte absoluto de libertades. Sin embargo, este resquicio fue posible gracias a la conformidad del ministro de Asuntos Exteriores y, al parecer, con el consentimiento del dictador.

Benidorm pasaba desapercibido

Según explica el concejal socialista esto fue posible por ser la solución más propicia para que la firma pasara desapercibida, ya que de haberla acometido en Madrid la resonancia hubiera sido alta. Pedro Nuño de la Rosa, en la biografía del alcalde Pedro Zaragoza explica que “Madrid resultaba una ciudad demasiado evidente para andar lejos de la prensa(…). Así que gracias a los esfuerzos de algunos amigos de las partes litigantes colombianas, se consiguió que las reuniones preparatorias del retorno a la Constitución democrática en Colombia se realizara en la entonces no muy conocida, benigna y apartada villa de Benidorm”.

Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura colombiano también nombra en sus memorias esta reunión. “Laureano Gómez viajó con su familia a Benidorm, en la costa levantina de España, dejando atrás la impresión ilusoria de que sus tiempos de rabias habían terminado”, menciona el literato.

El PSOE solicita por todo ello que se conmemore el aniversario del pacto, dado también que Benidorm está hermanada hace años con el municipio colombiano de Maizales. También recuerdan el importante número de colombianos en la ciudad, con 2.2485 empadronados, una cifra que supone el doble de la reflejada por el INE hace dos años.

Sin actos del 700 aniversario

El Grupo Socialista ha aprovechado también para señalar la falta de actividades en la valiosa conmemoración del 700 aniversario del nacimiento de Benidorm para el que se formó una comisión, “una entidad que el alcalde preside y de la que se excluyó a todos los grupos políticos”. Según el PSOE todo está “bloqueado””por las múltiples ocupaciones del alcalde”. Después de un primer grupo de actividades, se sumaría ahora una segunda parte para celebrar la efeméride, pero “aún no nos han informado de las actividades previstas”, según Castillo.