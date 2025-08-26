Una vuelta nocturna por las faldas de la montaña del Puig Campana

Ya hay 150 inscritos en la denominada trail nocturna “Faldes del Puig Campana” que se celebra el 20 de septiembre, y es una exitosa prueba en la que confluyen corredores y senderistas de todas las edades, tanto de la provincia como de fuera de ella.

La falta del sol se agradece en esta carrera en la que el pasado año participaron 250 personas, con un tramo mayoritario de edad entre los 35 y 44 años, aunque concurren deportistas de todas las edades, desde los 12 años hasta los seniors, con predominio de origen de la provincia de Alicante.

Es la sexta edición que organiza el club local C.E. El Portell de Finestrat junto al Ayuntamiento y complementa la “Finestrat Costa Blanca Trails” que se disputa en noviembre y es de carácter internacional.

Desniveles

La prueba comenzará a las 20: 30 horas desde la plaça de la Unión Europea y los corredores salvarán una distancia de 16 kilómetros con un nivel positivo de 900 metros (dificultad media); “sprint trail”, con 9 kilómetros y un desnivel positivo de 600 metros (dificultad media); y para senderistas, 9 kilómetros con un desnivel de 600 metros.

La ruta pasará por la Font del Molí, Collado Ciprerets, Collado Pouet, Foia de Cac o Cova del Cremat, entre otros puntos. La modalidad senderista y “sprint trail” atravesará L´Alqueria, el Corral de Suay, la Cova del Roget y la Foia de Cac. En las dos rutas habrá avituallamiento en carrera y la meta y está abierta a la participación de todos los públicos, federados o no. Los precios de la inscripción son 18 euros para caminantes y de 20 euros para corredores.