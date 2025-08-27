La inesperada respuesta de Chenoa al ser preguntada por el Benidorm Fest

El Benidorm Fest se ha consolidado como una de las grandes citas musicales en España y cada edición atrae la atención de artistas consagrados y nuevos talentos. En este contexto, el nombre de Chenoa ha vuelto a sonar con fuerza después de que la cantante haya dejado abierta la posibilidad de participar como concursante oficial en la próxima edición, que servirá de preselección para Eurovisión 2026, previsto en Viena el 16 de mayo.

Recuerdo de su actuación en Benidorm

La artista mallorquina fue una de las invitadas especiales en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2025, donde interpretó un popurrí de algunos de sus temas más recordados de los 2000, como Atrévete, Cuando tú vas o En tu cruz me clavaste. Una actuación que sirvió como homenaje a su carrera y que emocionó tanto a la artista como al público, reforzando su conexión con las nuevas generaciones de cantantes.

En declaraciones recogidas por FormulaTV, Chenoa aseguró que disfrutó mucho de aquel momento: “Me gustó muchísimo hacerlo”. La artista confesó que se sintió como en casa y que volver a subirse a un escenario de esa magnitud le trajo recuerdos de sus inicios en Operación Triunfo.

“Si llega la canción, sí”

Preguntada por la posibilidad de pasar de invitada a concursante, Chenoa fue clara: “Si llega la canción sí, pero tiene que llegar la canción”. Una respuesta que ha disparado la ilusión de sus seguidores, conscientes de que el Benidorm Fest se ha convertido en la gran pasarela hacia Eurovisión y en una plataforma de impacto internacional.

La propia cantante reconoce que el mayor obstáculo es el tiempo: “No tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo”. Y es que Chenoa compagina su carrera musical con una agenda muy apretada en televisión.

Una agenda cargada en RTVE

Tras su paso por Tu cara me suena como jurado y su regreso a Operación Triunfo, Chenoa se ha consolidado como uno de los rostros más reconocibles de RTVE. Actualmente participa como presentadora en dos formatos: The Floor, en La 1, y Dog House, producidos por la corporación pública. Estos proyectos la mantienen muy vinculada a la televisión, aunque también la alejan, por ahora, de centrarse en la música de manera continua.

¿Camino a Eurovisión 2026?

La incógnita está en el aire: ¿podría Chenoa dar el salto y competir en el Benidorm Fest 2026? De hacerlo, tendría en sus manos la posibilidad de convertirse en la representante española en el Festival de Eurovisión de Viena, previsto para el 16 de mayo del próximo año.

Por ahora, la respuesta de la cantante es un “sí condicionado”. Dependerá de que llegue la canción adecuada y de que su intensa agenda profesional le permita dar ese paso.Mientras tanto, los seguidores del Benidorm Fest y de Eurovisión seguirán pendientes de sus próximos movimientos.