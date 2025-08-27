El esfuerzo con decenas de manos izando el Arbret de Sant Joan de Altea, fotografiado por Alfonso Rotunno, gana el concurso Fotoxop 2025

Una imagen en blanco y negro, obra del italiano afincado en Altea Alfonso Rotunno, que refleja el esfuerzo de los jóvenes alteanos izando el Arbret de Sant Joan en el centro de la plaza de la Iglesia de Altea durante esta festividad ancestral que se celebró el pasado 20 de junio, ha sido la obra ganadora del concurso de fotografía Fotoxop 2025 por la que ha recibido un premio en metálico de 150 euros.

Este martes se dio a conocer el resultado del certamen fotográfico en el que las fotos de Sonia Soria Solano y Vicent Sevila García también fueron merecedoras de sendos accésits con un premio en metálico de 75 euros cada uno.

La concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, señaló que al concurso se presentaron 14 fotógrafos que podían entregar un máximo de tres fotografías cada uno, y añadió que “se han admitido 13 inscripciones con un total 35 fotografías, ya que uno de los inscritos fue rechazado al detectarse que sus dos fotos presentadas eran de otro autor”.

Alfonso Rotunno (segundo por la izquierda) junto a los ganadores de los accesits del concurso Fotoxop 2025, la concejala de Cultura de Altea y el presidente de Amics de l´Arbret / INFORMACIÓN

Pérez animó a los aficionados a la fotografía a que participen en las próximas ediciones del concurso “que organiza el área de Cultura con motivo de una de las tradiciones más ancestrales del municipio como es el Arbret de Sant Joan que, a través de la tala, recorrido del chopo por las calles y su posterior plantación en la parte más alta de Altea, la Plaza de la Iglesia, simboliza alegría, la fertilidad, la naturaleza y la vida del campo”.

Por su parte, el presidente de la asociación Amics de l’Arbret, Josep Joan Lanuza, dio las gracias al área municipal de Cultura “por una nueva edición del concurso Fotoxop, un certamen que permite captar las mejores imágenes de esta tradición y guardarlas para la posteridad”.

Lanuza anunció, finalmente, que la semana anterior a la festividad de San Juan de 2026 “se expondrá una selección de las mejores imágenes presentadas este año para ir calentando el ambiente festivo”.