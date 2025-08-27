La noruega Solfried Gjelsten celebra su 100 cumpleaños en L´Alfàs, acompañada de amigos y familiares

Solfried Gjelsten practica diariamente la expresión latina “mens sana in corpore sano”. No sabemos si ese es el secreto de su longevidad. Noruega, afincada en L´Alfàs hace casi cuatro décadas, el pasado sábado cumplió 100 años y lo celebró en una fiesta íntima con sus amigos y familiares.

Escritora, comunicadora, deportista, Solfried llevó hasta los 90 años una vida muy activa y también enfocada al activismo social. Ahora, con 100 años ha bajado el ritmo, pero aún sale a tomar su vino o café y hace alguna caminata de seis kilómetros a pesar del intenso calor que se vive en esta zona.

La vida de Solfried no cabe en una noticia de un periódico y así lo debió pensar ella cuando acometió la escritura de su biografía. En ella relata primero su infancia y adolescencia en Oslo, sus estudios universitarios de matemáticas y la dura vida en el campo de Gjelsten, donde trabajó durante casi cuarenta años.

Sólo una pastilla

Su hija Marit, nos hace de intérprete porque hablar con la protagonista por teléfono es difícil. Marit recuerda que su madre sufría unos dolores paralizantes de espalda en la granja que tenían y debía tomar medicación de continuo, “Desde que está en España no ha tomado una pastilla sólo un anticoagulante, que a su edad es normal”.

Además de dedicarse a la agricultura junto a su esposo, también tuvo tiempo para promover la Escuela Framhals, y como profesora, dedicarse a la enseñanza en varios centros educativos y participar activamente en la vida política a nivel nacional en el Consejo Noruego de las Artes y el Consejo de Radiodifusión, y la Asociación Noruega de Bienestar.

Hizo parapente a los 75 años, empezó a escribir a los 80 y viajó al Polo Sur con 90 años

Su vida ahora es más tranquila, pero movida para una mujer de 100 años que sale con una amiga que tiene 20 años menos y aguanta su ritmo. Se levanta a las nueve de la mañana, lee y ve la televisión y camina por la urbanización. Después de comer y descansar vuelve a caminar, a veces seis kilómetros, para después ir con su amiga a tomar un vino, a veces con alcohol. “Come de todo”, dice Marit, la menor de sus cinco hijas.

Hasta hace poco era una mujer muy enérgica. Su 75 cumpleaños lo celebró haciendo parapente en Santa Pola. Con 80 años comenzó a escribir, editando tres libros de historia y su autobiografía. Y hace diez años viajó al Polo Sur. Quizás es por este cúmulo de vivencias que ahora “se sorprende cada mañana por seguir aquí, considera que no tiene sentido porque no es útil, pero le gusta vivir”, cuenta su hija. Y a sus 100 años no le falta el sentido del humor.

Integrada en la colonia noruega

Junto a su marido Peder, fallecido hace una década, fundó el Grupo de Historia, un subgrupo del Club Noruego de la Costa Blanca con sede en l’Alfàs,(club a punto de celebrar su 55 aniversario). Ya en el año 2005 Solfried y su marido fueron distinguidos por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, en reconocimiento a su compromiso social, y su contribución a la difusión de la cultura española entre los miembros de la colonia noruega.

Es sabido que la colonia noruega de L´Alfàs es la mayor de España, fuera del país escandinavo y la segunda del mundo, con 2.500 censados, pero con una población real que se aproxima a los 8.000 ciudadanos. Esta semana, medios noruegos y paisanos de Solfried celebran el centenario de esta mujer que ha vivido con energía y vive aún con entusiasmo.