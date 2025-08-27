El Parc de Carabiners de Altea se renueva completamente para integrarlo en la naturaleza de Villa Gadea

El Parc de Carabiners, ubicado al norte de la Finca Villa Gadea de Altea por donde discurre el corredor verde, se ha remodelado y renovado completamente con una actuación integral donde se han cambiado los elementos de ocio para los niños y sus familias, “renovándose, de este modo, la zona de juegos infantiles y recuperando este espacio como un área recreativa y de disfrute familiar al tiempo que se ha buscado su integración paisajística con más árboles y la recuperación del espacio en un entorno natural”, ha señalado este miércoles el concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, Jose Orozco.

El edil, acompañado por el alcalde, Diego Zaragozí, y otros concejales del equipo de gobierno, ha manifestado que “el coste de esta dotación y renovación funcional del parque asciende a 48.300 euros financiados por el Ayuntamiento”.

Orozco ha indicado que la actuación “ha consistido en la adecuación y puesta en valor del Parc de Carabiners, una zona verde municipal en un entorno pseudoforestal, con el objetivo principal de la mejora dotacional y funcional del espacio”. Para ello, se ha recuperado este espacio “como un área recreativa y de disfrute familiar al tiempo que se ha buscado su integración paisajística adecuando la vegetación existente, a la que se han sumado 10 nuevos árboles para incrementar las zonas de sombra, se ha construido una cuneta perimetral para evitar escorrentías, se ha reparado el columpio existente y se han instalado varios juegos infantiles de nueva generación”.

Juegos infantiles de madera

Jose Orozco ha remarcado que los juegos infantiles “están construidos con materiales naturales, principalmente madera de Robinia originaria de Europa, lo que asegura durabilidad y un alto contenido en conservantes naturales”, y ha añadido que entre los juegos incorporados “destacan un circuito de trepa y redes, una pirámide de troncos de equilibrio, un tobogán, un arenero, y la colocación de pasos chinos que conectan los distintos elementos entre sí”.

Al respecto, el concejal de Medio Ambiente y Urbanismo ha recalcado que estos juegos “fomentan el desarrollo motor, la coordinación y el equilibrio de los niños, además de ofrecer espacios para el juego simbólico, la cooperación y la inclusión. Además, incluyen un suelo de amortiguación para los niños, realizado de astilla de pino procedente de las actuaciones de prevención de incendios”.

Por último, Orozco ha manifestado que con esta actuación “damos respuesta a una demanda de ocio de calidad, sostenible y en contacto con la naturaleza. El Parc de Carabiners es ahora un espacio ideal para las familias, que podrán disfrutar de un día de picnic o de actividades al aire libre en un entorno único como es Villa Gadea”, ha apostillado el edil.