El PSOE tacha de “tercemundista” la Biblioteca Municipal de Benidorm

Los socialistas han denunciado la situación de la Biblioteca Municipal que han descrito de “tercemundista”. La portavoz del grupo, Cristina Escoda, ha criticado el “ninguneo” al que está sometiendo el gobierno del PP al conjunto de la Red y, en consecuencia, perjudicando a la ciudadanía.

Y describen un panorama negativo por el que la biblioteca central “está cerrada a cal y canto por las tardes durante todo el mes de agosto”, y que el único ordenador que había disponible para el público “se estropeó, lo que impide que los usuarios puedan disponer de este servicio. Es tercermundista.”, recalcó Escoda.

Los socialistas reclaman un plan de inversiones para mejorar y modernizar las instalaciones y que se amplíen los horarios y días de apertura. Un plan que serviría para ampliar el número de bibliotecas y las salas de estudio y llegar a todos los barrios de la ciudad.

Como “indigna” describió la portavoz esta circunstancia y explicó que “la falta de interés y la dejadez de este gobierno por cuidar y mejorar los servicios culturales e informativos fundamentales y básicos, nos obliga a actuar, a corto plazo, para atajar esta degradación progresiva que, de seguir así, acabará pasándonos factura como sociedad”.

Instalación de nuevos programas

Desde el área de Cultura del Ayuntamiento confirmaron el horario de la Biblioteca, que aseguran es similar al resto de las salas de la provincia de Alicante. En cuanto a la inexistencia de ordenadores, desde el departamento manifiestan que se debe a la implementación de un nuevo programa que asegurará la protección de los datos de los usuarios. La biblioteca no cuenta mientras tanto con ordenadores mientras se realizan pruebas con el nuevo “software”, una disposición que suele ser habitual en entornos con múltiples usuarios.