El PSOE tacha de “tercemundista” la Biblioteca Municipal de Benidorm
El grupo denuncia que el espacio no abre por las tardes y que los ordenadores están averiados
Los socialistas han denunciado la situación de la Biblioteca Municipal que han descrito de “tercemundista”. La portavoz del grupo, Cristina Escoda, ha criticado el “ninguneo” al que está sometiendo el gobierno del PP al conjunto de la Red y, en consecuencia, perjudicando a la ciudadanía.
Y describen un panorama negativo por el que la biblioteca central “está cerrada a cal y canto por las tardes durante todo el mes de agosto”, y que el único ordenador que había disponible para el público “se estropeó, lo que impide que los usuarios puedan disponer de este servicio. Es tercermundista.”, recalcó Escoda.
Los socialistas reclaman un plan de inversiones para mejorar y modernizar las instalaciones y que se amplíen los horarios y días de apertura. Un plan que serviría para ampliar el número de bibliotecas y las salas de estudio y llegar a todos los barrios de la ciudad.
Como “indigna” describió la portavoz esta circunstancia y explicó que “la falta de interés y la dejadez de este gobierno por cuidar y mejorar los servicios culturales e informativos fundamentales y básicos, nos obliga a actuar, a corto plazo, para atajar esta degradación progresiva que, de seguir así, acabará pasándonos factura como sociedad”.
Instalación de nuevos programas
Desde el área de Cultura del Ayuntamiento confirmaron el horario de la Biblioteca, que aseguran es similar al resto de las salas de la provincia de Alicante. En cuanto a la inexistencia de ordenadores, desde el departamento manifiestan que se debe a la implementación de un nuevo programa que asegurará la protección de los datos de los usuarios. La biblioteca no cuenta mientras tanto con ordenadores mientras se realizan pruebas con el nuevo “software”, una disposición que suele ser habitual en entornos con múltiples usuarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- El bar de la isla de Benidorm sigue funcionando sin licencia a pesar de tener una sentencia firme del Supremo que prohíbe la actividad
- El Ayuntamiento de Benidorm instalará 624 placas fotovoltaicas en Poniente, que reducirán 214 toneladas de CO2 al año
- Conduce haciendo videollamada en Benidorm y acaba detenido con kilo y medio de cocaína
- El irónico motivo por el que una británica dejó Reino Unido y se mudó a Benidorm
- Los socorristas que cuidan las playas de Benidorm han realizado 65 rescates en el mar a mitad de temporada
- Los británicos consumen unos 14 millones de litros de cerveza al año en Benidorm mientras el ‘alcopop’ empieza a destacar
- “Beniyork”: así bautiza la BBC a Benidorm, la ciudad con más rascacielos por habitante de España
- Beate Schneider, la tejedora de la Edad de Bronce