La recogida de basura en las playas de Benidorm se dispara un 32% en los primeros días de agosto

Limpieza exhaustiva, seguridad, salvamento y socorrismo y más accesibilidad componen un cuadro completo para definir las mejores playas urbanas del Mediterráneo, las de Benidorm. El cuidado de los arenales es punto relevante para ofrecer a los turistas el principal producto de la ciudad en óptimas condiciones. Este año, los datos de la Concejalía de Playas apuntan a un incremento de un 32’ 66% más que la temporada precedente en recogida de residuos sólidos urbanos.

Estos dígitos reproducen la cantidad de residuos recogidos entre el 1 y el 10 de agosto que suponen 34.120 kilogramos frente a lo 30.890 retirados en las mismas fechas de 2024. El Ayuntamiento utiliza esta información como índice indirecto para medir la densidad turística en la ciudad donde la generación de residuos o el consumo de agua potable ofrecen siempre una medición muy aproximada a la realidad.

Zona de medición en Poniente

Más pronto que tarde podremos conocer información sobre la cantidad de asistentes a las playas de Benidorm a través del programa de monitorización impuesto en la playa de Poniente. Es un programa piloto que trasladará asistencias y horarios y que servirá como prueba para implantarlo después en las demás ensenadas.

Ya en la pasada ola del Covid, el municipio pudo controlar la afluencia con el sistema de reservas fijado para que no se dieran aglomeraciones de personas y que sirvió como adelanto de una tecnología que hubiera dilatado más su puesta en marcha si no hubiera sido por la pandemia.

Durante 2024, Benidorm recogió más de una tonelada de residuos separados gracias a la recolección selectiva implantada en las playas. En total, se retiraron 1.160 kilogramos de envases, papel y cartón, principalmente en los meses de mayor actividad turística, como junio, julio y septiembre. En cuanto a la limpieza manual de residuos sólidos urbanos, se retiraron 400.770 kilos a lo largo del año, siendo agosto el mes de mayor volumen, con 92.610 kilos recogidos.

Playas limpias y seguras

El municipio ha cuidado siempre de manera intensiva sus playas con la limpieza durante todo el año y el aumento de plantilla en verano que alcanza como mínimo las 24 personas. Hay dos turnos de limpieza manual en las tres playas: uno de mañana, de 06.00 a 12.30 horas y otro de noche, de 20.30 a 02.30 horas, con un total de ocho y 16 operarios, respectivamente. A este dispositivo se añade la limpieza mecánica con tractores y cribadoras: en la orilla, entre las 03.00 y las 9.30 horas; y en el resto de los arenales, entre las 22.3.0 y las 05.00 horas.

Igualmente, durante la temporada alta, a la limpieza de los arenales se suma la limpieza desde el mar por medio de la embarcación pelícano, dotada también de su propio patrón.

En cuanto a la seguridad, son 32 agentes los que componen la Sección de Playas de la Policía Local además de dos vehículos “quads” que realizan también paseos nocturnos para evitar aglomeraciones para hacer “botellón”. Una embarcación de la Policía Local, otra de la empresa concesionaria más una unidad aérea se suman a los dispositivos que se completan con los refuerzos aéreos y de calle del Cuerpo Nacional de Policía. Los 44 socorristas, personal de enfermería y ambulancias son de forma resumida los componentes de los grupos de salvamento y socorrismo.

Pionera en lavapiés

A día de hoy, casi todos hemos normalizado un elemento tan común en algunas playas como es el lavapiés, pero hace 30 años no lo era. El litoral de Benidorm fue pionero en instalar estos grifos que funcionan con agua marina y suponen un reciclado natural y un hito para la sostenibilidad.

En la actualidad, hay 19 módulos con 10 caños en la playa de Levante; 89 módulos con 2 caños cada uno en la de Poniente; y 3 conjuntos con 2 caños cada uno de ellos. La presencia de estas pequeñas duchas en el litoral no es muy extraña, pero Benidorm de nuevo se adelantó con el uso de agua marina y es que el tan halagado servicio de duchas con agua potable en la costa norteña se ha convertido ya en inasumible por el derroche hídrico, mientras que los lavapiés se transforman en enseña de lo sostenible.