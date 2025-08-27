El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada de este miércoles presentará cielos despejados durante buena parte del día y una elevada sensación térmica

Día de sol y calor en Benidorm

Día de sol y calor en Benidorm / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Jose María Carrasco

Este martes en Benidorm los termómetros marcarán entre 24ºC y 30ºC. Los cielos permanecerán despejados durante La sensación térmica alcanzará los 35ºC en los momentos más calurosos del día, a pesar de la presencia de brisa suave proveniente del sudoeste.

Por la madrugada se espera que el calor deje una noche tropical, con temperaturas torno a los 25ºC.

Noticias relacionadas y más

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el jueves los cielos permanezcan cubiertos y con una moderada probabilidad de precipitaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El bar de la isla de Benidorm sigue funcionando sin licencia a pesar de tener una sentencia firme del Supremo que prohíbe la actividad
  2. El Ayuntamiento de Benidorm instalará 624 placas fotovoltaicas en Poniente, que reducirán 214 toneladas de CO2 al año
  3. Conduce haciendo videollamada en Benidorm y acaba detenido con kilo y medio de cocaína
  4. El irónico motivo por el que una británica dejó Reino Unido y se mudó a Benidorm
  5. Los socorristas que cuidan las playas de Benidorm han realizado 65 rescates en el mar a mitad de temporada
  6. Los británicos consumen unos 14 millones de litros de cerveza al año en Benidorm mientras el ‘alcopop’ empieza a destacar
  7. “Beniyork”: así bautiza la BBC a Benidorm, la ciudad con más rascacielos por habitante de España
  8. Beate Schneider, la tejedora de la Edad de Bronce

Benidorm corona el segundo rascacielos hotelero de más de 100 metros

Benidorm corona el segundo rascacielos hotelero de más de 100 metros

El tiempo no dará tregua en Alicante: calor húmedo, calima y sensación térmica de hasta 37ºC

El tiempo no dará tregua en Alicante: calor húmedo, calima y sensación térmica de hasta 37ºC

El tiempo en Benidorm para hoy

El tiempo en Benidorm para hoy

Los británicos consumen unos 14 millones de litros de cerveza al año en Benidorm mientras el ‘alcopop’ empieza a destacar

Los británicos consumen unos 14 millones de litros de cerveza al año en Benidorm mientras el ‘alcopop’ empieza a destacar

¿El verano más caluroso de la historia en Alicante?

¿El verano más caluroso de la historia en Alicante?

Los colegios e institutos que estrenan aulas para alumnos con necesidades especiales

Los colegios e institutos que estrenan aulas para alumnos con necesidades especiales

El PSOE propone celebrar, junto a la comunidad colombiana, el 70 aniversario del ‘Pacto de Benidorm’

El PSOE propone celebrar, junto a la comunidad colombiana, el 70 aniversario del ‘Pacto de Benidorm’

Una vuelta nocturna por las faldas de la montaña del Puig Campana

Una vuelta nocturna por las faldas de la montaña del Puig Campana
Tracking Pixel Contents