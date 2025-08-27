El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este miércoles presentará cielos despejados durante buena parte del día y una elevada sensación térmica
Este martes en Benidorm los termómetros marcarán entre 24ºC y 30ºC. Los cielos permanecerán despejados durante La sensación térmica alcanzará los 35ºC en los momentos más calurosos del día, a pesar de la presencia de brisa suave proveniente del sudoeste.
Por la madrugada se espera que el calor deje una noche tropical, con temperaturas torno a los 25ºC.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el jueves los cielos permanezcan cubiertos y con una moderada probabilidad de precipitaciones.
