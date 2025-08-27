El tiempo en Benidorm para hoy

Este martes en Benidorm los termómetros marcarán entre 24ºC y 30ºC. Los cielos permanecerán despejados durante La sensación térmica alcanzará los 35ºC en los momentos más calurosos del día, a pesar de la presencia de brisa suave proveniente del sudoeste.

Por la madrugada se espera que el calor deje una noche tropical, con temperaturas torno a los 25ºC.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el jueves los cielos permanezcan cubiertos y con una moderada probabilidad de precipitaciones.