Benidorm limpia una zona de 10.000 metros cuadrados en El Murtal para protegerla de posibles incendios

Evitar riesgos por un posible incendio ante la oleada de fuegos que asolan el país en este mes de agosto. Ese es el propósito de esta limpieza que comenzó esta semana y que se centra en despejar de ramas y residuos un sector donde hay viviendas cercanas que podrían quedar amenazadas si se produjera una catástrofe de ese tipo.

La superficie sobre la que se está interviniendo abarca unos 10.000 metros cuadrados de zona boscosa “bastante frondosa y pegada a varios edificios de viviendas”, según precisó el concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate.

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la citada concejalía, trabaja sobre una parcela ubicada en la avenida Murtal, en la confluencia con la avenida Marina Baixa.

La parcela cuenta con cierta variedad de especies arbóreas, con predominio de pinos, y lo que se acomete es una limpieza de la zona, con la poda de ejemplares cuyas ramas se encuentran en mal estado. Se procede al clareo en diversos puntos, así como a la limpieza de los restos vegetales secos que se encuentran en el suelo. Otro de los fines de esta intervención es que “los usuarios y vecinos de esta zona puedan disfrutar de una zona de sombra en buenas condiciones”, señaló el edil.

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Benidorm aprobó hace unos días por unanimidad el contrato de mantenimiento y limpieza de parques y jardines a la empresa Actúa, Servicios y Medio Ambiente, S.L. por 10.567.319 millones de euros. Esta mercantil es la que se hace cargo estos días del desbroce y clareo del bosquecillo de pinos en El Murtal.

En su momento, la de Actúa fue la oferta mejor valorada por los técnicos frente a la propuesta de Gestión Ambiental Urbana S.L. La mercantil adjudicataria contraía así el compromiso de acondicionar 74,44 hectáreas más del parque El Moralet, lo que significa de hecho pasar de los 830.000 a los 1.738.718 metros cuadrados.