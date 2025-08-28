El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este jueves presentará cielos nublados y probabilidad de lluvias
Este jueves Benidorm contará con cielos nublados por la mañana, intervalos nubosos el resto del día y probabilidad de que se produzcan precipitaciones durante toda la jornada. El calor no dará un respiro y dejará temperaturas entre los 24ºC de mínimas y los 31ºC de máximas. La sensación térmica alcanzará los 34ºC durante los momentos más calurosos, pero hacia el final disminuirá gracias a una suave brisa que soplará desde el norte.
Por la madrugada se espera una noche tropical, con temperaturas torno a los 23ºC.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el viernes los cielos también permanezcan cubiertos, con una pequeña probabilidad de precipitaciones por la mañana.
