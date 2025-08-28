Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La jornada de este jueves presentará cielos nublados y probabilidad de lluvias

El calor aprieta en Alicante con máximas de hasta 38 grados este jueves

Jose María Carrasco

Este jueves Benidorm contará con cielos nublados por la mañana, intervalos nubosos el resto del día y probabilidad de que se produzcan precipitaciones durante toda la jornada. El calor no dará un respiro y dejará temperaturas entre los 24ºC de mínimas y los 31ºC de máximas. La sensación térmica alcanzará los 34ºC durante los momentos más calurosos, pero hacia el final disminuirá gracias a una suave brisa que soplará desde el norte.

Por la madrugada se espera una noche tropical, con temperaturas torno a los 23ºC.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el viernes los cielos también permanezcan cubiertos, con una pequeña probabilidad de precipitaciones por la mañana.

Apresado en Benidorm un fugitivo reclamado por Francia por tráfico de drogas

El tiempo en Benidorm para hoy

Alicante, la única provincia en alerta por calor este jueves: hasta 38ºC y noches tropicales

El poniente traerá el último coletazo del tórrido agosto en la provincia de Alicante

La recogida de basura en las playas de Benidorm se dispara un 32% en los primeros días de agosto

La noruega Solfried Gjelsten celebra su 100 cumpleaños en L´Alfàs, acompañada de amigos y familiares

El esfuerzo con decenas de manos izando el Arbret de Sant Joan de Altea, fotografiado por Alfonso Rotunno, gana el concurso Fotoxop 2025

El Parc de Carabiners de Altea se renueva completamente para integrarlo en la naturaleza de Villa Gadea
