La TM Tower de Benidorm abrirá un observatorio de vanguardia en su terraza para contemplar el Universo desde el Mediterráneo

El Universo a tus pies, cerca de las estrellas, volando alto... serían innumerables los tópicos y relaciones para describir a este coloso, la TM Tower, que ya ha iniciado su construcción en la zona de Poniente. Los superlativos para este edificio, en una ciudad ya acostumbrada a las alturas, son meras redundancias para atestiguar que queremos llegar al cielo. Con 230 metros y 64 plantas supera a su antecesora Intempo, con 202 metros y 47 plantas y delante de la cual se ubicará, a 50 metros de la playa de Poniente.

Esta meta, sin embargo, no es una locura, sino que va acompañada de estudios que certifican la seguridad de una construcción que está ya en fase de pilotaje. Pero es inevitable fijarse en un proyecto que incluye un observatorio astronómico de vanguardia en su planta 63, una experiencia singular. Porque no es un simple mirador, sino un medio para el descubrimiento, dotado de instrumentos ópticos y digitales de precisión, concebido en colaboración con los expertos del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias Jesús Carnicer (MUDIC), lo que lo convertirá en una experiencia inmersiva y educativa.

Sus ascensores recorrerán seis metros por segundo y el modelo de la torre ha superado fuertes vientos en un túnel de ensayo

La TM Tower también destacará por la velocidad de sus siete ascensores ultrarrápidos que serán capaces de desplazarse a seis metros por segundo, una media muy superior a la habitual, que ronda un metro por segundo.

No sólo los cánones de última generación son la marca de la construcción porque la seguridad forma parte indispensable de un edificio de estas dimensiones. Así, la torre ha sido diseñada con una estructura de hormigón armado que absorbe y disipa las cargas de viento de forma controlada, lo que garantiza un bienestar incluso en días con fuertes rachas de viento.

Antes, el edificio ha sido objeto de un ensayo en túnel de viento a escala, llevado a cabo por uno de los centros europeos de mayor prestigio en aerodinámica civil, el Instituto Universitario “Ignacio Da Riva” de la Universidad Politécnica de Madrid. Se empleó un modelo físico de la torre y su entorno urbano con más de 386 puntos instrumentados en la envolvente del edificio, con simulaciones de vientos desde todas las direcciones posibles.

En caso de incendio

La preparación para prevención o evacuación en caso de incendio es exhaustiva como no podía ser de otra manera en un gigante de 64 plantas. El rascacielos contará con una prestación avanzada desarrollada por ingeniería internacional que garantiza un rendimiento superior en situaciones de emergencia.

Según sus promotores, incluso en los escenarios más exigentes, la evacuación es segura, ordenada y viable para todos los ocupantes. Dispondrá de un plan de autoprotección, característico de los aeropuertos, coordinado con el cuerpo de bomberos y adaptado al edificio.

Su arquitectura está ligada al Mediterráneo y asemeja la figura de un coral marino

El diseño de la torre expresa una continuidad de la apuesta de TM por elementos que recuerdan al Mediterráneo en su arquitectura benidormense. En este caso la edificación evoca la figura de un coral marino “como homenaje al ADN de nuestro litoral de TM y de la ciudad”.

Para TM Grupo Inmobiliario será el sexto rascacielos en la playa de Poniente después de Sunset Drive, Sunset Waves, Sunset Cliffs, Sunset Sailors e EagleTower, que suman en total más de 1.000 viviendas primordialmente dirigidas al turismo residencial. La empresa torrevejense tiene otras promociones en México que opera bajo diferente marca.