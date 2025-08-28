La Vila amplía el carril bici con dos nuevos tramos que unirán el núcleo urbano con :La Cala

Un total de 1.210 metros cambiarán la circulación de las bicicletas en el entorno de La Vila. Son dos trayectos que completan el recorrido en carril bici para poder circular con continuidad desde la calle Colón hasta La Cala. Las primeras obras ya comenzaron mientras la ejecución del segundo tramo se incorporó este jueves y supondrá el corte de tráfico en algunos puntos.

El primer carril bici se creará en la calle Colón, entre la zona de Costera Pastor y la rotonda de acceso al puerto; y el segundo se inicia en la futura rotonda de acceso a Les Talaies y la glorieta donde se ubica el tanatorio comarcal. El tramo del nuevo carril bici más cercano a la Cala tiene una longitud aproximada de 710 metros y se ubicará en el arcén existente. El que se situará en el trecho final de la calle Colón hasta la rotonda del puerto tendrá cerca de 500 metros, según información facilitada por el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis. “Las obras de este último conllevarán cortes de tráfico a partir del próximo lunes, 1 de septiembre”, indicó el concejal.

Cortes en carriles

En concreto, en el tramo afectado por los trabajos, se cortará el carril sentido Valencia, dando paso alternativo a los vehículos mediante semáforos provisionales de obra. También será necesario cortar el camí Vell de Valencia, desde la N-332, dejando acceso a los vecinos, a dicho vial, desde Barberes Sur.

La actuación cuenta con un presupuesto de 314.487,88 euros y fue adjudicada a la empresa Construcciones Porticada SL. El proyecto cuenta con una subvención del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) con la que se sufragará el 60 % del importe del mismo, tal y como indicó el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis: “El proyecto destaca, entre otros aspectos, porque permite unir la red actual de carriles bici existentes”, añadió .

El alcalde, Marcos Zaragoza, recordó que “en la zona donde se va a actuar, una de las principales entradas a Villajoyosa, ya existe un trazado de carriles bici, como el del polígono del Torres o la zona del Hospital Comarcal Marina Baixa, que ahora se va a completar con este proyecto”. El objetivo es “optimizar la movilidad sostenible del municipio y, sobre todo, mejorar la seguridad vial de los ciclistas al separar a los mismos del tráfico rodado”.