Altea ofrece ayudas de hasta 700 euros a las familias con hijos menores que tienen diversidad funcional

Las familias de Altea que tengan hijos menores con diversidad funcional o necesidades educativas especiales podrán recibir una subvención familiar de hasta 700 euros anuales en función al grado de discapacidad. La concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento “convoca ayudas extraordinarias de entre 450 y 700 euros para menores con diversidad funcional o necesidades educativas especiales. Unas ayudas que se pueden incrementar en 120 euros por cada hermano o hermana menor de edad o persona dependiente en la unidad familiar”.

La edil ha indicado que estas ayudas “van destinadas a unidades familiares con menores que tengan un grado de discapacidad a partir del 33 por ciento, o bien que haya menores que, aunque no tengan grado de discapacidad, tengan un informe pediátrico, especialista, psicopedagógico o similar que acredite que tienen necesidades especiales”.

Anna Lanuza ha señalado que las subvenciones se podrán solicitar entre el próximo 8 de septiembre y el 31 de octubre, “pudiéndose tramitar en el Registro General del Ayuntamiento, la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), la Extensión Administrativa de Altea la Vella o en la web de la sede electrónica municipal (altea.es)”, y ha remarcado que las solicitudes se “han de presentar cada año”.

La concejala ha añadido que “a diferencia de legislaturas anteriores, desde hace dos años estamos anunciando y publicitando al inicio del curso escolar los requisitos para acceder a estas subvenciones porque también es cuando más falta hacen y porque muchas familias reinician las terapias después del parón que suele haber en verano, principalmente en agosto”.

La responsable municipal de Bienestar Social ha informado que el importe de las ayudas económicas “van desde los 450 euros para familias con menores que tengan un grado de discapacidad del 33 al 64 por ciento a los 700 euros en el caso de que el menor tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. Además, esta cuantía se puede complementar con la ayuda de 120 euros para aquellas familias que también tengan otros menores sin grado de discapacidad ni necesidades especiales o personas mayores dependientes a su cargo”.

Anna Lanuza, concejala de Bienestar Social de Altea / INFORMACIÓN

Hacia el pleno desarrollo de los menores con diversidad funcional

Anna Lanuza ha hecho hincapié en que las prestaciones “no son solo ayudas económicas para las familias, pues además tienen la finalidad de conseguir un pleno desarrollo de los menores con diversidad funcional y necesidades educativas especiales. Y, sobre todo, para que puedan desarrollarse en un entorno realmente inclusivo”.

La concejala ha aseverado que en su departamento de Bienestar Social “somos muy conscientes del desembolso que supone dentro de la unidad familiar el tener a cargo una persona con diversidad o necesidades educativas especiales, por eso trabajamos desde esa perspectiva tratando de ponernos en la situación de esas familias. De ahí el motivo por el que gestionamos estas ayudas”.

Lanuza ha afirmado, igualmente, que la finalidad de estas subvenciones “es ayudar con los gastos que comporta el desarrollo psicológico, físico y social de los menores”, y ha destacado que dichas ayudas “van dirigidas a cubrir sus necesidades básicas de salud, educativas, sociales o inclusivas, como pueden ser el uso de gafas, productos de ortopedia, dentista, diferentes terapias, actividades extraescolares, ropa y calzado o desplazamientos, entre otros”.

Por otro lado, la edil ha subrayado que “hemos gestionado unas ayudas para familias cuyos gastos a cubrir se incrementan por la tenencia de menores con necesidades educativas especiales, al tiempo que hemos querido contemplar los gastos de tener a cargo personas mayores dependientes. Pero también hemos tenido en cuenta a los menores sin ningún tipo de diversidad funcional, y todo ello de manera muy sencilla para facilitar a las familias que puedan acceder”.

Requisitos para solicitar las ayudas

Anna Lanuza ha destacado que para obtener la ayuda económica municipal “se han de aportar una serie de documentos como el volante de empadronamiento colectivo y estar empadronado en Altea desde hace al menos 6 meses, el Libro de Familia, la declaración de la Renta de 2024 o declaración jurada de ingresos y el informe médico que acredite el grado de discapacidad del menor. Y como documentación opcional se puede aportar el contrato del alquiler de la vivienda o el recibo de la hipoteca, acreditación de ser víctima de violencia de género, el título de familia monomarental o monoparental, y la acreditación de personas dependientes en la unidad familiar”.

Por último, Lanuza ha destacado que las ayudas “son complementarias a las de apoyo escolar destinadas a las familias que tengan hijos menores de 16 años, valoradas en 175 euros por menor, que además se podrán incrementar con 75 euros destinados exclusivamente a la compra de pañales, con la finalidad de dar un impulso a las familias ante el inicio del curso escolar, época en la que se realiza uno de los desembolsos más altos de todo el año”.