Benidorm abre el proceso para elegir al ‘Vecino ejemplar’ 2025

El galardón, creado en 2011, a instancias del Consejo Vecinal, supone destacar a personas que impulsan un modelo de convivencia y entrega durante su vida en Benidorm. La concejal de Participación Ciudadana, Ana Pellicer, ha presentado esta nueva edición para la que se abren las propuestas el próximo lunes y hasta el 30 de septiembre.

Tal y como establecen las bases de la convocatoria, cualquier ciudadano o entidad que lo desee podrá presentar candidaturas al premio con el registro del formulario en las oficinas del Consejo Vecinal o en la Concejalía de Participación Ciudadana.

Solidaridad y tolerancia

La propuesta deberá ir avalada por la firma de tres personas o una entidad jurídica así como un texto donde se detallen los méritos que reuniría esta persona y que le harían digna de este reconocimiento. Estos méritos, indicó Pellicer, “deberán estar relacionados con el respeto a las personas, la solidaridad, la pacífica convivencia y la tolerancia entre los ciudadanos, junto al sacrificio personal, entrega solidaria o superación personal”.

Finalmente, el consejo seleccionará a tres finalistas que se someterán al veredicto de un jurado, que es el que tendrá la última palabra. La comisión del Premio Vecino Ejemplar es la encargada de elegir a este jurado del que su presidenta, Teresa Garrido, recordó que estará compuesto por cinco personas “significativas, elegidas por la Comisión del Consejo Vecinal, todas ellas vecinas de Benidorm y ajenas a cualquier candidatura”.

Vecinos ejemplares

A ellas, además, se sumarán los vecinos ejemplares galardonados en ediciones anteriores que lo deseen. “Invitamos a las asociaciones a que presenten al mejor vecino que tengan y que cumpla las bases” añadió Garrido.

Hasta la fecha, se han celebrado once ediciones de este premio, habiendo sido reconocidas las siguientes personas: Francisco Fenoll Rostoll (2011), Antonio Gonzaga Picó (2012), Francisco Alvado Barber (2013), Carmen Cerdá Garrido (2014), María Rosa González Mata-Rubio y Juan José García Albarrán (a título póstumo en 2015), Casimiro Vila Esteban (2016), Eusebi Chiner Vives (2017), María Zaragoza Lloret (2018), Jesús Rosillo Jiménez (2019), Bárbara Pérez Llinares (2023) y Ángel Olmo Quesada (2024).