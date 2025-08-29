Benidorm abre el proceso para elegir al ‘Vecino ejemplar’ 2025
El Consejo Vecinal impulsa este premio para el que se pueden presentar propuestas hasta el 30 de septiembre
El galardón, creado en 2011, a instancias del Consejo Vecinal, supone destacar a personas que impulsan un modelo de convivencia y entrega durante su vida en Benidorm. La concejal de Participación Ciudadana, Ana Pellicer, ha presentado esta nueva edición para la que se abren las propuestas el próximo lunes y hasta el 30 de septiembre.
Tal y como establecen las bases de la convocatoria, cualquier ciudadano o entidad que lo desee podrá presentar candidaturas al premio con el registro del formulario en las oficinas del Consejo Vecinal o en la Concejalía de Participación Ciudadana.
Solidaridad y tolerancia
La propuesta deberá ir avalada por la firma de tres personas o una entidad jurídica así como un texto donde se detallen los méritos que reuniría esta persona y que le harían digna de este reconocimiento. Estos méritos, indicó Pellicer, “deberán estar relacionados con el respeto a las personas, la solidaridad, la pacífica convivencia y la tolerancia entre los ciudadanos, junto al sacrificio personal, entrega solidaria o superación personal”.
Finalmente, el consejo seleccionará a tres finalistas que se someterán al veredicto de un jurado, que es el que tendrá la última palabra. La comisión del Premio Vecino Ejemplar es la encargada de elegir a este jurado del que su presidenta, Teresa Garrido, recordó que estará compuesto por cinco personas “significativas, elegidas por la Comisión del Consejo Vecinal, todas ellas vecinas de Benidorm y ajenas a cualquier candidatura”.
Vecinos ejemplares
A ellas, además, se sumarán los vecinos ejemplares galardonados en ediciones anteriores que lo deseen. “Invitamos a las asociaciones a que presenten al mejor vecino que tengan y que cumpla las bases” añadió Garrido.
Hasta la fecha, se han celebrado once ediciones de este premio, habiendo sido reconocidas las siguientes personas: Francisco Fenoll Rostoll (2011), Antonio Gonzaga Picó (2012), Francisco Alvado Barber (2013), Carmen Cerdá Garrido (2014), María Rosa González Mata-Rubio y Juan José García Albarrán (a título póstumo en 2015), Casimiro Vila Esteban (2016), Eusebi Chiner Vives (2017), María Zaragoza Lloret (2018), Jesús Rosillo Jiménez (2019), Bárbara Pérez Llinares (2023) y Ángel Olmo Quesada (2024).
Suscríbete para seguir leyendo
- La TM Tower de Benidorm abrirá un observatorio de vanguardia en su terraza para contemplar el Universo desde el Mediterráneo
- Conduce haciendo videollamada en Benidorm y acaba detenido con kilo y medio de cocaína
- La recogida de basura en las playas de Benidorm se dispara un 32% en los primeros días de agosto
- El irónico motivo por el que una británica dejó Reino Unido y se mudó a Benidorm
- Los británicos consumen unos 14 millones de litros de cerveza al año en Benidorm mientras el ‘alcopop’ empieza a destacar
- Una vuelta nocturna por las faldas de la montaña del Puig Campana
- El bar de la isla de Benidorm sigue funcionando sin licencia a pesar de tener una sentencia firme del Supremo que prohíbe la actividad
- “Beniyork”: así bautiza la BBC a Benidorm, la ciudad con más rascacielos por habitante de España