El centro de salud de Tomás Ortuño aguanta todo el verano sin aire acondicionado en la mayor parte de sus espacios

Varias semanas llevan ya en el centro de salud de Tomás Ortuño sin aire acondicionado, cuando más indispensable es para soportar las altas temperaturas. La mayoría de las plantas no dispone del necesario climatizador y en las consultas se han provisto de portátiles para atender en las mejores condiciones a los enfermos. Incluso personal del área de Salud Pública ha tenido que trasladarse a la Unidad de Cáncer de Mama para desarrollar su trabajo en estas jornadas tórridas, según informan fuentes sanitarias.

Al parecer el sistema central que refrigera el edificio ha sufrido una avería que es la causa por la que parte del edificio sanitario se encuentre en esta situación en pleno mes de agosto. De las cuatro plantas abiertas a la atención al público son varias las que no reciben aire del climatizador.

Salud Pública en otra planta

El área de Salud Pública que presta su servicio en la cuarta planta ha tenido que ocupar algunos despachos del tercer piso, donde sí hay refrigeración. Allí se ubica hace años la Unidad de Cáncer de Mama con sus despachos, sala de espera y aparato de mamografía.

La sala de espera de la segunda planta también sufre los rigores de las altas temperaturas y no se beneficia del funcionamiento irregular del sistema de ventilación; y la primera planta se encuentra en las mismas circunstancias, sin recibir aire acondicionado.

Mientras se resuelve esta situación, se ha dotado a las consultas de aparatos portátiles climatizadores, los llamados “pingüinos”, con los que se afronta el trabajo médico, las revisiones, curas o consultas en condiciones más óptimas, según constatan fuentes sanitarias del centro.

Hay que recordar que las temperaturas del interior del centro pueden alcanzar estos días los 30 grados centígrados. Con la mayoría de los sistemas instalados en los centros de salud se controlan los niveles de humedad y mejora del aire; hay una gestión de temperaturas de las diversas zonas; y la mayor parte controlan las partículas, gérmenes y patógenos.

En definitiva, contar con un sistema de aire acondicionado es una garantía para mantener el ambiente limpio en un entorno sanitario además de subsanar la primera urgencia, que es el sofoco que produce sufrir las actuales temperaturas en un lugar cerrado y en el que las situaciones pueden ser de estrés.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad no habían contestado aún al cierre de esta edición para dar su versión o informar sobre el proceso que se sigue para dar solución a este desperfecto en el centro de salud.