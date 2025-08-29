El PSOE denuncia que la radio municipal de Benidorm se ha convertido en el ‘Aló Presidente’ de Hugo Chávez

El grupo municipal socialista ha criticado la deriva sectaria de la emisora municipal Onda Benidorm, sin apenas programación, y centrada exclusivamente en entrevistas monográficas al alcalde y a los concejales del Partido Popular. El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Sergi Castillo, ha manifestado que “la emisora se ha convertido en el Aló Presidente de Hugo Chávez y ha renunciado a la acción de servicio público para la que fue concebida”.

El edil compara esta situación con la etapa en la que gobernaban los socialistas en la que “Toni Pérez, como concejal de la oposición, participaba todas las semanas libremente en las tertulias, y todos los miembros de la corporación tenían su propio espacio, con independencia del partido al que pertenecían”.

Coartar a los profesionales

Según Castillo, en los dos años actuales de legislatura, tan solo uno de los ocho concejales socialistas participa una vez al mes para valorar de forma exclusiva los asuntos del pleno. Para el portavoz adjunto socialista es una pena que “se coarte a los excelentes profesionales de los que dispone este servicio y el Gabinete de Comunicación, dedicado de forma exclusiva a cuidar la imagen del alcalde y sus ediles”, una situación en la que se espera un cambio con la nueva contratación.

También lamentó la aparición fugaz y la repentina desaparición de la parrilla de los programas “So Mediterrani’” y “La Nostra Gent”, dedicados a la música valenciana y personajes locales, que utilizaban el valenciano como lengua vehicular. El gobierno del PP optó por poner en marcha los dos pero sólo se emitieron nueve y ocho programas respectivamente, desapareciendo de la parrilla a finales del 2024. Por este motivo, Castillo ha vuelto a plantear que la radio municipal relance los programas y crear un archivo sonoro de la historia de Benidorm con entrevistas a sus protagonistas.

Por último, el edil menciona que la radio municipal no debe ser solo un “altavoz del gobierno local” sino que puede ser una herramienta importante para poner en valor a la sociedad local y la historia de transformación que vivió Benidorm.