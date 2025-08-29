El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este viernes tendrá cielos con algunas nubes y temperaturas algo más suaves
Este viernes Benidorm contará con leves intervalos nubosos durante todo el día. El calor dará un respiro y dejará temperaturas entre los 22ºC de mínimas y los 30ºC de máximas, aunque la sensación térmica será ligeramente superior.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el fin de semana sea también muy parecido, con cielos despejados y máximas que no superarán los 30ºC.
