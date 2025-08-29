Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada de este viernes tendrá cielos con algunas nubes y temperaturas algo más suaves

Viernes de calor moderado e intervalos nubosos en la provincia de Alicante

Viernes de calor moderado e intervalos nubosos en la provincia de Alicante

INFORMACIÓNTV

O. Casado

O. Casado

Este viernes Benidorm contará con leves intervalos nubosos durante todo el día. El calor dará un respiro y dejará temperaturas entre los 22ºC de mínimas y los 30ºC de máximas, aunque la sensación térmica será ligeramente superior.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el fin de semana sea también muy parecido, con cielos despejados y máximas que no superarán los 30ºC.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Conduce haciendo videollamada en Benidorm y acaba detenido con kilo y medio de cocaína
  2. El bar de la isla de Benidorm sigue funcionando sin licencia a pesar de tener una sentencia firme del Supremo que prohíbe la actividad
  3. El Ayuntamiento de Benidorm instalará 624 placas fotovoltaicas en Poniente, que reducirán 214 toneladas de CO2 al año
  4. El irónico motivo por el que una británica dejó Reino Unido y se mudó a Benidorm
  5. Los británicos consumen unos 14 millones de litros de cerveza al año en Benidorm mientras el ‘alcopop’ empieza a destacar
  6. Los socorristas que cuidan las playas de Benidorm han realizado 65 rescates en el mar a mitad de temporada
  7. Una vuelta nocturna por las faldas de la montaña del Puig Campana
  8. “Beniyork”: así bautiza la BBC a Benidorm, la ciudad con más rascacielos por habitante de España

El tiempo en Benidorm para hoy

El tiempo en Benidorm para hoy

La TM Tower de Benidorm abrirá un observatorio de vanguardia en su terraza para contemplar el Universo desde el Mediterráneo

La TM Tower de Benidorm abrirá un observatorio de vanguardia en su terraza para contemplar el Universo desde el Mediterráneo

Así se despide agosto: 39 grados de máxima y 26 de mínima en la provincia de Alicante

Así se despide agosto: 39 grados de máxima y 26 de mínima en la provincia de Alicante

La Vila amplía el carril bici con dos nuevos tramos que unirán el núcleo urbano con :La Cala

La Vila amplía el carril bici con dos nuevos tramos que unirán el núcleo urbano con :La Cala

Benidorm limpia una zona de 10.000 metros cuadrados en El Murtal para protegerla de posibles incendios

Benidorm limpia una zona de 10.000 metros cuadrados en El Murtal para protegerla de posibles incendios

El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”

El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”

Apresado en Benidorm un fugitivo reclamado por Francia por tráfico de drogas

Apresado en Benidorm un fugitivo reclamado por Francia por tráfico de drogas

Alicante, la única provincia en alerta por calor este jueves: hasta 38ºC y noches tropicales

Alicante, la única provincia en alerta por calor este jueves: hasta 38ºC y noches tropicales
Tracking Pixel Contents