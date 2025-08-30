Rocío Prieto y Pere Barber anuncian con sus carteles las fiestas patronales del Cristo del Sagrario y las de Moros y Cristianos de Altea

Las fiestas patronales de Altea en honor al Cristo del Sagrario y las de Moros y Cristianos en honor a San Blas, que se celebrarán del 26 al 30 de septiembre, serán anunciadas respectivamente por sendos carteles realizados por la pintora Rocío Prieto y el diseñador Pere Barber.

La Plaça de l’Aigua acogió en la tarde-noche de este viernes la presentación de los carteles ante más de 300 festeros, así como autoridades y familiares de los artistas alteanos, como uno de los actos previos a la fiestas, dándose así el pistoletazo de salida a una serie de actividades que tendrán lugar durante todos los fines de semana de septiembre hasta la celebración de las Fiestas Mayores de Altea.

En el acto, presentado por el festero de la filà Maseros, Sergi Alguacil, se les entregó a todos los asistentes un ejemplar del libro “Meleagre”, de Joan Borja, obsequio de la concejalía de Normalización Lingüística como clausura de la campaña de fomento de la lectura llevada a cabo durante este verano.

Alguacil anunció que “se van a presentar los carteles anunciadores de nuestras fiestas, símbolos sobre papel de nuestras tradiciones que suponen la sorpresa de cómo se ven a través de unas pinceladas”, y acto seguido subieron al escenario la pintora Rocío Prieto junto a la clavaria de la comisión de fiestas del Cristo del Sagrario, Raquel Laviós, y las reinas mayor e infantil de las mismas, Iraya Molina y Noelia Romera respectivamente, para descubrir el cartel.

Antes de mostrarse el cartel, la artista señaló que “he buscado transmitir con sencillez la esencia de las fiestas patronales de nuestro pueblo”, y añadió que su obra “está inspirada en los colores y símbolos de nuestras fiestas. Con la imagen del Cristo del Sagrario realizada en grafito en el centro del cuadro, sobre un fondo floral que representa la tela con las que se confeccionan las faldas del traje típico alteano”.

El cartel de la fiesta de Moros y Cristianos

Llegado el momento de conocer el cartel de las fiestas de Moros y Cristianos, subieron al escenario para descubrirlo el nuevo presidente de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai, Pedro Lloret, que se estrenaba en el cargo; el rey cristiano, de la filà Contrabandistes, Jesús García; y el rey moro, de la filà Cora d’Algar, Roberto Riera, acompañados por el autor del cartel.

Pere Barber explicó que en su obra “he querido crear una escena épica y simbólica que representa lo que somos como pueblo: un cruce de historias, de miradas y de tradiciones”.

Barber adelantó que en el centro del cartel “encontraréis nuestra cúpula azul, que es mucho más que esto. Es nuestra identidad, nuestra casa.

Y a su alrededor, dos personajes que encarnan las dos culturas que celebramos: los bandos moro y cristiano en una escena de confrontación, pero con respeto y equilibrio”, y explicó que para realizar el cartel “he utilizado los programas de retoque Photoshop e Ilustrator, además de herramientas de inteligencia artificial que me han ayudado a dar forma y textura a la idea que tenía en mente”.

La intervención de Pedro Barber acabó remarcando que “celebramos una fiesta que recuerda conflictos históricos, pero que al mismo tiempo nos une como pueblo”.

Finalmente apostilló que “en un mundo donde todavía hay guerras terribles como las que viven Gaza o Ucrania, donde los más inocentes pagan las decisiones de los poderosos, no podemos olvidar el valor de la paz y de la convivencia”, y mostró el deseo de que “nuestras fiestas sean siempre un símbolo de encuentro, de respeto y de humanidad”.

Intervención del alcalde

El alcalde Diego Zaragozí clausuró el acto con una mención especial dirigida a los cargos festeros, las clavarias y mayorales del Cristo, y las reinas de fiestas con sus cortes de honor “porque sois vosotros quienes habéis trabajado todo un año para que nuestras fiestas patronales y de moros y cristianos luzcan por todo lo alto”.

Zaragozí dijo que “como representante del pueblo agradezco el apoyo de todos los vecinos que han participado en las actividades organizadas para recaudar fondos para las fiestas”. Y finalmente animó a los quintos de 1971para que deis un paso adelante formando parte de la comisión de fiestas del Cristo del Sagrario en 2026”.