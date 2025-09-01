El alcalde de Benidorm dice que es el PSOE el que no hizo nada por cobrar el dinero de los hoteles para el municipio

Responsabilidades de ida y vuelta inherentes al poder. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha hecho hoy culpable a la oposición socialista de la inacción por la que se le acusaba a él mismo por no acordar con los seis hoteles beneficiados por la ampliación, la compensación en dinero o suelo al municipio de Benidorm. Pérez aduce que antes de que la administración les conminara a cumplir con los acuerdos, ya habían recibido el informe que accedía a la conformidad de uno de los hoteles.

A preguntas de este diario sobre la tardanza en legalizar la situación de los- en principio- siete establecimientos, el primer edil señalaba que “lo que no es normal es que quienes miraron hacia otro lado sin mover ni un solo papel para solventar esta situación durante los seis años que tuvieron responsabilidades de gobierno, pretendan convertirse ahora en adalides de la defensa del interés público en este asunto. Tuvieron una oportunidad y mucho tiempo para iniciar los procedimientos, y lo cierto y verdad es que nada hicieron”.

La legalidad del Deloix

Después de derivar la responsabilidad, Pérez sostiene que el PP ha trabajado desde el principio en solventar la situación, que es consecuencia de una modificación del Plan General en 2001, y por la que no se han repercutido aún compensaciones, salvo de uno de los hoteles que hizo la reforma.

El alcalde asegura que su grupo ha mantenido desde que gobierna reuniones con los hoteleros y que en 2017, antes de que el Síndic de Greuges les instara a regularizar la situación, ya contaban con un informe medioambiental y territorial estratégico del PRI de una de las empresas. Ese informe corresponde de nuevo al Deloix, que es el único que cumple hasta ahora con la legalidad. “Por lo que se puede comprobar que hemos trabajado y mucho en este asunto”.

Prescripción o no

Y también aclara que “los plazos urbanísticos son los que son y se han de respetar”. Precisamente la investigación que ha abierto el Tribunal de Cuentas para investigar este proceso de impago de los hoteles por el aumento de edificabilidad- abierto por el edil socialista Sergi Castillo- pone el punto de mira en la probable prescripción del proceso, situación en la que no están de acuerdo las partes y que se tendrá que determinar poniendo de base la fecha en la que el Ayuntamiento es perjudicado u otra anterior.

“La opinión del señor Castillo cae por su propio peso en cuanto se la enfrenta con los hechos. Desde 2017 hasta la fecha, con gobierno del Partido Popular, se han aprobado siete PRI vinculados a la incentivación hotelera, que se han traducido en compensaciones al pueblo de Benidorm”.

Y es en esta aplicación de la segunda etapa de la modificación urbanística cuando sí hay una responsabilidad compartida de los hoteleros que Pérez señala en la comprobación de que “han cedido el suelo dotacional que se les ha requerido o bien han abonado las cuantías económicas pertinentes, en base a los cálculos y valoraciones recogidos en la normativa municipal. Luego las arcas del Ayuntamiento no se han visto perjudicadas, sino todo lo contrario. Se ha sido muy escrupulosos en el cumplimiento de la normativa y ahí están las pruebas”.