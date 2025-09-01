Una foto del callosino Antonio Pérez García capta la esencia del Castell de l'Olla 2025 y gana el concurso de fotografía

Una impactante fotografía en la que se capta la totalidad de la esencia del Castell de l'Olla de este año, con la espectacularidad de los fuegos artificiales que se lanzaron completamente desde el mar el pasado 9 de agosto, ha sido la imagen ganadora del concurso de fotografía que sobre este evento pirotécnico convocaron la concejalía de Cultura de Altea y la Cofradía Amics del Castell de l'Olla con una dotación económica de mil euros financiados por el Ayuntamiento de Altea, de los que con 500 euros se premió a la obra clasificada en primer lugar, obra de Antonio Pérez García (Callosa d'En Sarrià).

Al concurso se presentaron 244 fotografías realizadas por 87 fotógrafos de la Comunidad Valenciana, pues cada participante podía presentar un máximo de tres imágenes. Aunque en total el jurado valoró 151 fotos de 77 participantes admitidos a concurso ya que el resto no cumplían las bases al haberse hecho con teléfono móvil, cuando uno de los requisitos era que tenía que utilizarse cámara digital.

Por otro lado, la fotografía clasificada en segunda posición es una obra del alteano Aser Freh Fernández, que recibió 300 euros como premio, y en tercer lugar se clasificó la foto de César de Andrés Gil, de Cheste (Valencia) recibiendo con ello un premio de 200 euros.

La entrega de galardones tuvo lugar en la Casa de Cultura este pasado viernes por la tarde-noche en donde antes de dar a conocer los ganadores del concurso se proyectó un vídeo con todas las fotografías preentadas y con un apartado especial de las quince fotos mejor clasificadas, según la puntuación del jurado que seleccionaron la Concejalía de Cultura y la Cofradía Amics del Castell de l'Olla, inaugurándose así la exposición de dichas imágenes que se mostrará hasta el próximo día 26 de septiembre en la Biblioteca Municipal de lunes a viernes y en horarios de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Los tres premiados en el concurso de fotografía Castell de l´Olla 2025 con la concejala de Cultura, el presidente de la Cofradia Amics del Castell y el vocal de la entidad / Vicent Llorens

Asimismo, se proyectó otro vídeo-resumen de cómo se monta el Castell y su resultado. En el vídeo se hacía hincapié en las mejoras que se han ido introduciendo año tras año para convertir al Castell de l'Olla en un evento cada vez más sostenible y con menor impacto medio ambiental.

Materiales biodegradables para proteger el medio ambiente

El presidente de la Cofradía Amics del Castell de l’Olla, José Pérez Gorgoll "Picarraco", señaló que "año tras año la jornada del día siguiente al 'Castell' se lleva a cabo una limpieza intensa de la playa de la Olla y de los fondos marinos afectados por el disparo de la pólvora, que ha sustituido los materiales tradicionales con los que se realizaban los cohetes por materiales biodegradables. Una apuesta de la Cofradía Amics del Castell que aumenta su coste, pero a la que no estamos dispuestos a renunciar en beneficio del medio ambiente".

Pérez Gorgoll afirmó que las fotos "plasman muy bien lo que se disparó: un Castell de l'Olla 2025 que ha sido el mejor hasta el momento". Sobre el evento, "Picarraco" dijo que "cada año merece la pena el esfuerzo que hacemos toda la Cofradía y, por supuesto, todas las personas y administraciones públicas que nos ayudan con subvenciones que nos permiten hacer el Castell", y sobre la exposición afirmó que con ella "se clausura esta trigesimoséptima edición del Castell de l’Olla, en donde ha habido un éxito total con los autores del cartel anunciador y el pregón, a cargo de Francis Montesinos y Miquel Nadal respectivamente, y de la pirotecnia Vulcano que mostró un grandioso castillo de fuegos artificiales, novedoso y único en España".

Por su parte, la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, remarcó que "por tercer año consecutivo apoyamos desde el Ayuntamiento y la concejalía que dirijo esta iniciativa porque da una preciosa visibilidad gráfica del 'Castell', el evento turístico más importante que tenemos en Altea, y que este año ha superado todas las previsiones al haber asitido cerca de cien mil personas a presenciarlo en directo".

La edil agradeció a la Cofradía Amics del Castell de l'Olla el trabajo que durante todo el año lleva a cabo "para que este gran evento pirotécnico sea una realidad año tras año", así como el de todo el personal y voluntarios "que hacen posible que el Castell se desarrolle perfectamente y sin contratiempos".