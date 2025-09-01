“Si hay dudas sobre la prescripción de las compensaciones de los hoteles, será la justicia la que tendrá que decidir”

La apertura de una investigación del Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de Benidorm por el impago de seis hoteles de la compensación económica o de suelo derivada del aumento de edificabilidad, ha llevado a conocer la opinión de la principal asociación hotelera de la Comunidad Valenciana HOSBEC, de la que la mayoría son establecimientos de la ciudad turística. La directora ejecutiva de la agrupación Mayte García ha defendido la fiabilidad y el cumplimiento del sector hotelero.

Permisos en regla

“Nuestra disposición siempre ha sido mostrar nuestra colaboración y mediación para que los hoteles estén perfectamente regulados, legalizados y con todas las cuestiones que apliquen en urbanismo perfectamente aclaradas. En cuanto a la relación y aquellas cuestiones derivadas de plazos y litigios siempre defenderemos que se aclaren y se comuniquen correctamente”, destaca García.

Para la directiva está claro que los hoteleros tienen la intención de disponer de todos los permisos y autorizaciones en regla, “siempre se ha hecho así y siempre se hará; la mayoría de ellos son empresarios comprometidos con su destino y con su pueblo, y nada más lejos de la realidad que poder incurrir en situaciones irregulares”, manifestaba García.

Analizar cada situación

Preguntada por los cuatro hoteles que aún no han compensado al municipio y entre los que el hotel Madeira llega a argüir que se debe tratar de una “confusión” del Consistorio, señala que todos los hoteles están comprometidos con atender y responder lo que se les requiera, si bien hay que analizar cada situación con sus particularidades, y desde luego desde HOSBEC solo podemos trasladar que ninguno desea generar ninguna situación que pueda suponer una mala noticia ni para la ciudad ni para el sector, máxima predisposición a atender lo que les sea comunicado”.

Cuestionada por el largo tiempo pasado y las dudas sobre la disposición empresarial en este dilatado proceso, la directiva concluía que “sí que hay disposición, lo puedo asegurar, a ninguno le interesa ni estar de manera irregular ni no cumplir con lo que deberían... es una cuestión que como bien se indica en el artículo de su diario, si hay dudas de prescripción u otras, tendrá que ser la justicia quien decida y establezca los oportuno”.