La Nucia abre la inscripción para el transporte escolar, que subvenciona con 85.000 euros

Este lunes, 1 de septiembre, se ha abierto el plazo para la inscripción de aquellos estudiantes de La Nucia que quieran optar a la subvención al transporte escolar a las universidades o institutos, tanto de entidades públicas como privadas. El Ayuntamiento destina un total de 85.000 euros a esta ayuda que este año se efectuará, como novedad, en un pago único.

Esta ayuda económica va de 200 a 400 euros por estudiante, según el lugar de estudio. El plazo de presentación de solicitudes es desde el 1 de septiembre al 15 de octubre, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Nucía ( https://lanucia.sedelectronica.es/info.0 ). Las bases están en la sede electrónica y en la página web municipal: www.lanucia.es

Requisitos

Los requisitos para poder optar a esta subvención es estar empadronado en La Nucia y tener matrícula en una universidad pública o privada, tanto en Grado, Máster o UNED; o también estar matriculado en un instituto público. No podrán optar a la subvención los alumnos de secundaria que estén utilizando los autobuses de la Generalitat o el Ayuntamiento.

El abono de la subvención se realizará en un único pago y no en dos como en cursos pasados. El estudiante deberá aportar certificado académico de calificaciones final de curso debidamente acreditado por la institución educativa en la que esté matriculado el solicitante, en el que deberá constar el nombre o número de DNI del estudiante y el curso académico al que pertenece (2024-2025).

El Ayuntamiento concede una ayuda económica de 200 euros a 400 euros anuales a cada alumno, dependiendo de la distancia al centro universitario, instituto o centro de FP.

Los jóvenes nucieros que estudiaron en un centro educativo o universidad de la comarca de la Marina Baixa recibirán una subvención de 200 euros; los estudiantes nucieros que se desplazaron a una universidad, instituto o centro de FP de la provincia de Alicante se les otorgarán 300 euros; y los que cursaron sus estudios en un centro fuera de la provincia de Alicante se les transferirán 400 euros. El curso pasado 2023-2024 se beneficiaron de esta ayuda 266 estudiantes nucieros.