El PSOE de Benidorm pide la dimisión de la concejal de Urbanismo por no instar al cobro de millones de euros a varios hoteles

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda, ha exigido este lunes la dimisión de la portavoz del PP y edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, por su inactividad en relación al denominado “premio hotelero” que permitió a los hoteles ampliar su edificabilidad a cambio de una cesión de suelo o económica, condición que solo ha cumplido un establecimiento.

La dirigente socialista ha recordado que el Síndic de Greuges ya instó al Ayuntamiento en 2017 a terminar el procedimiento tras una denuncia ciudadana, y ha subrayado que el arquitecto municipal emitió un informe ese mismo año en el que detallaba las irregularidades y cómo había que actuar. Sin embargo, la edil de Urbanismo no envió a los hoteles una notificación hasta septiembre de 2024, es decir, siete años después.

“No nos creemos una palabra”

Esa notificación se envió tras un año en el que el Grupo Socialista estuvo preguntado semanalmente por la situación de los establecimientos, ya que la primera pregunta data de agosto del 2023. “En la notificación a los hoteles, la señora Caselles reconoce la situación irregular, pero tan solo se dedica a ‘instar’ a que inicien los trámites”, ha indicado Escoda.

En ese escrito se les ofrece a los hoteles el plazo de un mes, transcurrido el cual, la edil de Urbanismo afirma que “en caso de no proceder a dicha regularización se adoptarán las medidas oportunas para hacer efectivo el cumplimiento de la legalidad’. La concejal de Urbanismo, a preguntas del PSOE en la comisión de Urbanismo celebrada este lunes, ha explicado que los seis hoteles ya tienen los PRI muy avanzados. “No nos creemos su palabra, porque esas mismas declaraciones ya las ha realizado en multitud de ocasiones. Queremos hechos y no palabras”, ha añadido.

Retirar licencias

Escoda ha recordado que la competencia para otorgar o retirar las licencias con las que funcionan estos hoteles es municipal, por lo que el Ayuntamiento “tiene recursos más que suficientes para hacer cumplir la ley, otra cosa es que no quieran aplicarlas”. En este sentido, la edil ha anunciado que el PSOE estudia otras acciones legales para defender el patrimonio local y la mayoría del sector hotelero.

Respecto a la prescripción de las responsabilidades políticas, tal y como indica el informe jurídico del Ayuntamiento que figura en el expediente del Tribunal de Cuentas, Escoda ha indicado que lo estudiarán los servicios jurídicos del partido. “En cualquier caso, al margen de los aspectos legales hay una responsabilidad política, que en este caso la tiene Lourdes Caselles, concejal de Urbanismo desde 2019, y Toni Pérez, alcalde de Benidorm. No están capacitados para gobernar”, ha finalizado.

(Noticia en elaboración).