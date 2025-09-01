Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada de este lunes tendrá el cielo despejado

Panorámica de Benidorm.

Panorámica de Benidorm. / Áxel Álvarez

O. Casado

O. Casado

Este lunes Benidorm contará con el cielo despejado y temperaturas estables en torno a los 28ºC. Para el martes puede haber algún intervalo nuboso y los termómetros seguirán en torno a los mismos valores.

