El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este lunes tendrá el cielo despejado
Este lunes Benidorm contará con el cielo despejado y temperaturas estables en torno a los 28ºC. Para el martes puede haber algún intervalo nuboso y los termómetros seguirán en torno a los mismos valores.
