El “tierra trágame” digital del Ayuntamiento de La Nucía: un post con la marca de la IA

¿Quién no ha sentido alguna vez la vergüenza de mandar un WhatsApp donde no tocaba? En la era digital esos momentos “tierra, trágame” han encontrado nuevas formas de aparecer. Y si no, que se lo digan al Ayuntamiento de La Nucía, que en su cuenta oficial de Instagram dejó escapar un borrador de inteligencia artificial en lugar del mensaje que quería compartir.

Un post con sorpresa incluida

La intención era sencilla: publicar un carrusel de fotos sobre las tareas de limpieza viaria en el municipio, con camiones trabajando en las calles. Pero junto a esas imágenes se coló un texto que no debía ver la luz: un borrador generado por una herramienta de IA que comenzaba con un llamativo “¡Claro! Aquí tienes una propuesta de texto para redes sociales, con un tono institucional pero cercano, ideal para acompañar una imagen de tareas de limpieza en las calles de La Nucía”.

Un arranque que delató al instante que aquello no era el mensaje definitivo, sino el esqueleto de un post preparado con la ayuda de ChatGPT.

Lo que normalmente se queda en la trastienda de la comunicación digital apareció sin filtro en el feed oficial. Un lapsus breve, pero suficiente para despertar la sonrisa de quienes lo alcanzaron a ver. Porque más allá de la anécdota, refleja un fenómeno cada vez más común: la inteligencia artificial se ha convertido en un aliado cotidiano, pero también en un posible generador de errores si no se revisa lo que propone.

El post de La Nucía en redes incluyó por error un texto generado con inteligencia artificial. / INFORMACIÓN

Rápida reacción, sin polémica

El episodio apenas duró unos minutos. El Ayuntamiento corrigió la publicación de inmediato y sustituyó el texto por el mensaje que realmente quería trasladar. El desliz no llegó a viralizarse ni a provocar críticas sonoras, y en la provincia de Alicante se entiende como lo que es: una metedura de pata menor, fruto de la velocidad con la que se trabaja en redes sociales y del uso creciente de estas herramientas.

Una anécdota con moraleja digital

El caso de La Nucía es un recordatorio simpático de que la IA está aquí para quedarse, pero no sustituye al ojo humano. Genera borradores útiles, sugiere fórmulas amables y ahorra tiempo, pero siempre requiere revisión antes de hacer clic en “publicar”. Porque nadie quiere que un “claro, aquí tienes una propuesta…” acabe convirtiéndose en el mensaje oficial de un ayuntamiento.

Antes eran los correos enviados sin adjunto o el mensaje de móvil al grupo que no tocaba. Ahora, en 2025, los “tierra, trágame” también incluyen borradores de IA publicados por accidente. Y aunque en este caso todo quedó en una anécdota, la escena ilustra un cambio de época: convivimos con la inteligencia artificial en lo personal, lo laboral y hasta en la comunicación institucional.