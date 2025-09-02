Protección Civil de La Vila sigue desmantelada y solo una o dos personas cubren los actos

La Vila no cuenta desde hace semanas con el servicio de Protección Civil que apoya los actos públicos en el municipio. Tan sólo uno o dos voluntarios prestan el servicio en los diversos actos públicos, según fuentes municipales. La diputada autonómica del PSPV-PSOE, Marisa Navarro, ha denunciado “el total desmantelamiento” de la agrupación lo que depara una situación anómala tras la renuncia de 22 integrantes a principios del pasado mes de agosto.

El viernes pasado en una de las celebraciones con motivo de las fiestas de San Agustín, sólo un voluntario de Protección Civil contribuía al apoyo de la seguridad y control, según fuentes municipales. Este hecho insólito procede de la marcha por parte de 22 voluntarios hace unas semanas por la “actitud déspota” de uno de los inspectores de la Policía Local.

Déficit de voluntarios

Por este motivo, la agrupación vive momentos deficitarios para cubrir los actos, en los que no es obligatoria su presencia, pero que sirve de apoyo y refuerzo a la Policía Local. “El servicio está totalmente desmantelado, con una o dos personas por acto”, informa Navarro. La diputada también incide en la causa de esta disolución motivada por “la falta de respeto del concejal de la Policía como de algunos mandos de la Policía Local hacia un grupo de personas que son dignas de admiración porque trabajan de forma altruista por los ciudadanos de La Vila”.

La política ha argumentado sobre el trato secundario que se les otorga a los voluntarios, por ejemplo, “escatiman en el avituallamiento a las personas que están haciendo estas largas jornadas, con aportación muy justa de comida”, de manera que incumplirían la normativa que rige el Reglamento de Protección Civil de la Comunidad Valenciana.

Dentro de la normalidad

Sin embargo, para el PP de La Vila todo está dentro de la normalidad. “Los efectivos que van a cada acto son los que requiere la Policía Local, según las necesidades del momento. Hay que tener en cuenta que no es un cuerpo de seguridad, solo realizan apoyo”, apuntan fuentes del Grupo Popular.

El equipo de Gobierno tampoco contempla un déficit al no reconocer la renuncia de los 22 efectivos, que no lo han hecho de manera oficial. Sólo el Jefe de Protección Civil, Pedro Márquez, presentó su dimisión de manera pública y es a la que el Ayuntamiento confiere crédito.

No obstante, el grupo de Protección Civil presentó un escrito en el Consistorio, antes de la dimisión de su mando, en el que reflejaba los motivos de su retirada, motivado por la actuación de un inspector de la Policía Local y en la que concretaban que "ha tratado de anularnos como voluntarios y como personas".

La carta describía un trato "déspota, autoritario y con falta de respeto hacia los voluntarios". El colectivo señalaba que el aludido les prohibió hacer servicios durante las fiestas y ordenó la retirada de la emisora tetra que "servía como medio directo para comunicarnos e informar de las emergencias".

Servicios de más de 10 horas

Navarro también ha recordado que el citado mando policial ordenó a los componentes del servicio voluntario que dirigieran el tráfico, cuando es una competencia que prohíbe el mismo Reglamento General de Circulación, según informa la representante socialista. También que se ha abusado de sus jornadas, manteniendo “en servicio durante más de 10 horas, sin relevo, a personas que superan los 65 años de edad; es inhumano”.

Sobre el abandono de los 22 componentes del servicio, en otras agrupaciones de Protección Civil dudan de la validez oficial de esa renuncia que tendría que acarrear la entrega de uniformes y todos los dispositivos complementarios, algo que en La Vila no se ha realizado. El escrito relatando los motivos sería la prueba de que algo no funciona adecuadamente en la cobertura de actos públicos. Y el hecho es que los eventos están cubiertos solo por una o dos personas, según fuentes municipales, y que hay un malestar creciente que ha llevado a esta ostensible reducción de un auxilio imprescindible.