El PSOE de Benidorm denuncia la situación “vergonzosa” del Centro de Salud de Tomás Ortuño y el retraso en las obras de otros dos

En tres materias sanitarias suspende el Grupo Socialista al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El primero es, tal como publicó este diario el pasado 29 de agosto, la falta de aire acondicionado en el Centro de Salud de Tomás Ortuño. Y añaden a esta deficiencia el retraso en la renovación del centro del Rincón de Loix y el incumplimiento en la construcción del Centro de Salud de Els Tolls.

Tanto la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cristina Escoda, como el diputado autonómico del PSPV-PSOE Mario Villar, han insistido en suspender al president Carlos Mazón “por tener a Benidorm abandonada en pleno verano” en materia sanitaria. Los socialistas se centran en la“situación vergonzosa” del centro de Tomás Ortuño donde pacientes y personal sanitario han soportado “un verano abrasador, con una temperatura media diurna en agosto de 29, 7º, sin aire acondicionado en gran parte de sus instalaciones. La rotura del sistema central de climatización se ha solventado con aparatos portátiles llevados por trabajadores, claramente insuficientes para los ciudadanos de Benidorm”, describe Escoda.

Por su parte, el diputado autonómico socialista, Mario Villar, ha señalado que Mazón “prometió reforzar la atención primaria y, en cambio, Benidorm es hoy el mejor ejemplo del abandono sanitario del PP”.

Centro del Rincón sin terminar

Escoda ha explicado que, con una inversión inicial de 4,7 millones de euros, este nuevo centro de salud, que va a sustituir al consultorio auxiliar del Rincón, comenzó a construirse bajo el gobierno de Ximo Puig en la Generalitat a finales de 2022. “Mazón ya lanzó un comunicado en el que aseguraba que iba a estar construido antes de 2025, creemos que es otra mentira más del Presidente del Ventorro”, ha indicado.

Villar critica que “Mazón viene a Benidorm a inaugurar el curso político del PP rodeado de focos, micrófonos y aplausos, pero el Centro de Salud del Rincón de Loix, sigue cerrado y sin fecha de apertura”.

A la espera del centro de Els Tolls

Cristina Escoda ha criticado también la falta del proyecto del centro de Els Tolls como un “nuevo engaño del PP” y emplaza al alcalde Toni Pérez a que exija a la Generalitat que esta infraestructura sanitaria sea un proyecto preferente. “Els Tolls fue una de las grandes promesas del Partido Popular en las pasadas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, pero sigue abandonado en un cajón. Hace ya más de un año vinieron a hacerse la foto, anunciaron que era una prioridad para Mazón y que la iniciativa se iba a incluir en el programa electoral del PPCV, y al final todo humo, como ya nos tienen acostumbrados”.

El diputado Villar cree que el próximo 12 de septiembre “el alcalde Toni Pérez tiene la oportunidad de demandar al presidente de la Generalitat Carlos Mazón que el centro de Els Tolls “sea una prioridad y se incluya como un proyecto preferente para la Conselleria de Sanidad en los presupuestos del 2026”.

Además, el PSOE ha criticado que Carlos Mazón haya elegido Benidorm para arrancar el curso político del PPCV con una cena partidista el próximo 12 de septiembre, acompañado de dirigentes del partido como Miguel Tellado y el alcalde Toni Pérez. “Es curioso cómo un President que vive alejado de la ciudadanía y que debería rendir cuentas sobre donde estuvo el día de la riada utilice la ciudad de Benidorm como escenario de propaganda”.