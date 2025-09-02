Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada de este martes habrán intervalos nubosos

Previsión meteorológica en la provincia de Alicante para este martes 2 de septiembre

Previsión meteorológica en la provincia de Alicante para este martes 2 de septiembre

O. Casado

O. Casado

Este martes Benidorm contará con intervalos nubosos durante todo el día y temperaturas en torno a los 27ºC, aunque por la noche bajarán hasta los 23ºC.

Para mañana miércoles se espera un día completamente soleado y con termómetros sin cambios.

