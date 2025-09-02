El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este martes habrán intervalos nubosos
Este martes Benidorm contará con intervalos nubosos durante todo el día y temperaturas en torno a los 27ºC, aunque por la noche bajarán hasta los 23ºC.
Para mañana miércoles se espera un día completamente soleado y con termómetros sin cambios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La TM Tower de Benidorm abrirá un observatorio de vanguardia en su terraza para contemplar el Universo desde el Mediterráneo
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- El PSOE de Benidorm pide la dimisión de la concejal de Urbanismo por no instar al cobro de millones de euros a varios hoteles
- La recogida de basura en las playas de Benidorm se dispara un 32% en los primeros días de agosto
- Los británicos consumen unos 14 millones de litros de cerveza al año en Benidorm mientras el ‘alcopop’ empieza a destacar
- Una vuelta nocturna por las faldas de la montaña del Puig Campana
- Benidorm abre el proceso para elegir al ‘Vecino ejemplar’ 2025
- Altea ofrece ayudas de hasta 700 euros a las familias con hijos menores que tienen diversidad funcional