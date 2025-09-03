Altea abre el periodo de matriculación para la formación de personas adultas

Desde este martes, la matriculación para la Formación de Personas Adultas (FPA) está abierta en Altea para el presente curso 2025-2026. La concejala de Educación, Xelo González, ha informado que el periodo de matriculación estará abierto hasta el próximo día 10, para lo cual "los estudiantes podrán realizar el trámite en las instalaciones de la escuela, situada en el Camí del Institut, situado en la trasera del IES Bellaguarda y del cuartel de la Policía Local, en horario de 11:00 a 13:30 horas, de lunes a viernes, y también los martes de 19:30 a 21:00 horas".

La concejala ha indicado que para realizar la matrícula "será necesaria la fotocopia del DNI o NIE, 1 fotografía de carnet, y el certificado académico en el caso de que se quiera cursar el Graduado en Secundaria". Xelo González ha señalado que la oferta formativa "contempla la Formación Inicial (FIPA) con los módulos I y II, el Graduado de Enseñanza Secundaria (ESPA) de los módulos III y IV, cursos de Valenciano para obtener los títulos de la Junta Qualificadora del Valencià A1, A2, B1, B2, C1 y C2; cursos de Inglés A1, A2 y B1 y Español para extranjeros en los niveles A1, A2 y B1".

González ha aseverado que la oferta formativa que se imparte en la FPA de Altea "es importante para un sector de la población que no ha tenido en su momento oportunidad de estudiar y que ahora decide hacerlo", de tal manera que "en muchas ocasiones, poseer alguno de estos títulos que se imparten en la FPA facilita o mejora la empleabilidad de la población. De ahí, también el éxito que viene teniendo la oferta de la escuela para la Formación Permanente de Adultos".

Por último, la concejala de Educación ha indicado que el curso de español para extranjeros es el que más solicitudes está teniendo en estos dos días de matriculación, con la curiosidad de que son los ciudadanos pakistaníes quienes más se han interesado", y ha añadido que para obtener más información sobre los cursos, "se puede recibir presencialmente en la escuela de la FPA o llamando a los teléfonos 966 885 818 y 627 477 484".