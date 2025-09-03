La batalla contra el ruido que no cesa en Benidorm

Un 30 % de establecimientos hosteleros incumple la ordenanza que regula el ruido en Benidorm, según la estadística que maneja la Policía Local. El control del límite de volumen es más restrictivo en el municipio turístico donde no se puede rebasar la medida de 103 decibelios frente a los 104 que impone la normativa de la Generalitat Valenciana. Aun así, los habitantes de la ciudad se enfrentan a diversas molestias inherentes a un emplazamiento con altos atractivos de entretenimiento.

La Unidad de Control e Inspección de Establecimientos Públicos perteneciente a la Policía Local es la que se encarga de pasar el filtro a los equipos de música de los locales de ocio. En lo que va de años son ya 100 los establecimientos inspeccionados de oficio para verificar su legalización y cumplimiento con las normativas vigentes.

Mil empresas

Según la unidad son ya 1.000 las empresas que trabajan con música, una ingente cifra que tiene que controlar la policía local y de las que aseguran podrían saber inmediatamente el ruido que generan a través del programa que les conecta con los equipos musicales.

En este maremágnum hay al menos 20 discotecas y 100 pubs o con denominaciones similares como sala ‘longue’, salas de fiesta o café concierto, una abultada cifra para la unidad. A ello hay que sumar las decenas de hoteles que realizan actuaciones en vivo nocturnas o “aquagym” musicales diurnas, a veces a horas intempestivas.

La policía describe que el número de quejas no cambia a lo largo de los años pero sí el control, que se ha vuelto más exhaustivo. Entre los meses que van de mayo al recién terminado de agosto, la unidad ha intervenido en 61 establecimientos y ha precintado 27 equipos musicales. Según el jefe de la unidad, Manuel Risueño, es como una “oleada” y las infracciones van según la época aunque la temporada alta es la que se lleva todas las quejas.

La cuestión es que la temporada alta en Benidorm, como indica el policía, va de mayo a noviembre, mes en el que los británicos todavía “veranean”y llenan las calles de la zona inglesa que es donde se derivan la mayor parte de las infracciones.

Mientras hay muchos empresarios que sí cumplen con horarios y volúmenes, la Unidad refleja que hay otro 30% que comete alguna infracción, muchas veces de carácter administrativo como no cerrar las puertas o instalar un altavoz extra. Según Risueño no hay ninguna población en la provincia de Alicante que “lleve el control de ruido que hacemos en Benidorm”. En el grupo además no tiene otro remedio que antes de actuar aprender la fórmula didáctica de equilibrar el ocio nocturno y el descanso.

Apartamentos turísticos

En la parte del sector que controla la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos (APTUR) de Benidorm aprendieron la lección hace tiempo. Los apartamentos que gestiona la entidad se abonaron hace cuatro años al programa “weRespect”, un medidor de ruido individualizado que se instala en la puerta del inquilino, que les está deparando muy buenos resultados.

El medidor no controla los decibelios, sino la presión acústica, es decir, si un grito o una sobremesa ruidosa se alarga más de cinco minutos, se genera una alarma y la empresa establece una mediación con el molesto turista para saber la situación. “Todo ello ha contribuido a que hayan bajado mucho las molestias; es cuestión de educación y tiempo”, sostiene Silvia Blasco, presidenta de APTUR, consciente de la criminalización que se ejerce a este tipo de pisos.

Canta en las afueras

En general, las asociaciones de vecinos de Poniente, Rincón de Loix o Europa- Loix, estas dos últimas en la ruidosa zona inglesa, valoran la situación de favorable aunque con la excepción del mes de agosto que ya han asumido como muy ruidoso.

Pero el eco de las redes sociales transmite estos días noticias de hoteles con sus decibelios por todo lo alto a la mañana o a la intempestiva hora de la siesta y, a veces, es habitual esta forma de llamamiento a sus clientes, la cual es muy molesta.

Así que no todos están de acuerdo en la perfección. Desde la Plataforma Vecinal Benidorm Más argumentan no contra los hoteles o bares sino contra festivales musicales como el Low que se celebra en el recinto de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor y que genera muchas molestias a la población concentrada allí. Para el administrador de redes sociales de la citada plataforma, Tomás Marín, no es de recibo que se celebren allí los festivales tanto por el vecindario como por la grave molestia que causa a la Residencia de la Tercera Edad de Foietes allí ubicada. “Llevamos 15 años aguantando y pidiendo una solución a los políticos, es una injusticia. Se puede aguantar el volumen excesivo hasta las 12 de la noche ,pero no hasta las 4 o 5 de la mañana. No estamos en contra de los festivales pero se pueden hacer en las afueras como en otras ciudades”.