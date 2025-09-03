Benidorm medirá la calidad de sus aguas con dos boyas inteligentes en las playas de Poniente y Levante

Dos boyas gigantes controlarán las condiciones de las aguas de Benidorm para dar más información de su estado a los análisis que ya aporta el Laboratorio Municipal. Los dispositivos se han instalado este miércoles y comenzarán a recoger información en los próximos días.

En concreto, entre los parámetros que serán monitorizados desde ahora en tiempo real a través de estas boyas se encuentran la temperatura del agua, la presencia de hidrocarburos, la materia orgánica disuelta, la tasa de salinidad, turbidez y la tasa de oxígeno disuelto.

Toda esta información permitirá generar nuevos servicios informativos de gran valor para la ciudadanía y los turistas como son los reportes diarios sobre la calidad del agua para el baño o implementar acciones destinadas a proteger el patrimonio natural de las playas.

App y Web

En este sentido, el proyecto “Benidorm, destino turístico inteligente y sostenible” contempla que la información sobre la calidad de las aguas se muestre tanto en una aplicación móvil turística como en un portal web de playas del Ayuntamiento, que se lanzará próximamente.

Además, los datos extraídos se integrarán para su análisis en la plataforma de Inteligencia Turística con la que las distintas áreas del Ayuntamiento podrán disponer cuadros de mando para mejorar la toma de decisiones. Con el fin de garantizar la compatibilidad medioambiental, la ubicación de cada boya ha sido cuidadosamente escogida y consensuada con el Instituto de Ecología Litoral.

Ambas boyas se instalan en dos puntos acuáticos en las zonas centrales que se encuentran frente a las playas de Poniente y Levante, fuera de los límites de las praderas de posidonia.

Boya segura

El sistema de anclaje de la boya escogido es de bajo impacto, y consiste en un fondeo de muerto biotopo de hormigón, con un amarre elástico que evita que la cadena roce el fondo marino.

La boya oceanográfica elegida tiene un peso aproximado de 360 kilogramos, un diseño que garantiza su reconocimiento por las embarcaciones, así como una configuración estable con contrapeso integrado para asegurar su verticalidad.

La implantación de esta tecnología es una de las acciones encuadradas en el Proyecto 'Benidorm, destino turístico inteligente y sostenible', impulsado por el Ayuntamiento y cofinanciado también con fondos FEDER a través de la entidad Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital.

La edil de Playas y Medio Ambiente, Mónica Gómez, ha recalcado que “los indicadores e información que ofrecerán estas boyas vendrán a complementar y reforzar las mediciones que, semanalmente durante el verano y cada 15 días el resto del año, realiza el Laboratorio Municipal para comprobar el estado de las aguas y detectar cualquier anomalía en la zona de baño de nuestras playas”