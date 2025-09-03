La carrera solidaria que celebra Aspanion en Benidorm espera alcanzar los 1.500 participantes

La tercera edición de la carrera solidaria ‘En primera línea’ apura sus últimos días de organización antes de su celebración el próximo domingo 21 de septiembre. Una prueba que nació con el objetivo de recaudar fondos con los que ayudar a los menores con cáncer y a sus familias. Este año, la carrera se ha marcado como objetivo llegar a los 1.500 inscritos y establecer un récord de participación.

La carrera se desarrollará por las playas de Benidorm en sus distintas opciones de participación, con el fin de abarcar al mayor número de público posible. En concreto, según ha explicado Manuel Martínez, presidente del Club Atletismo Benidorm, habrá una prueba con un recorrido de 10 kilómetros, otra de 5K, y las modalidades de andarines y marcha nórdica sobre el recorrido del 5K.

Recorridos

A partir de las 11 de la mañana también se celebrarán carreras infantiles por el parque de l’Aigüera. La prueba de 5K discurrirá por la primera línea de la playa de Levante, mientras que la de 10K lo hará también por la de Poniente. Los asistentes podrán disfrutar de “una jornada con actividades, animación, talleres de manualidades, barra solidaria, música y la lectura de un manifiesto al finalizar”, ha indicado Villalón, miembro de la Agrupación Socio-Cultural de la Policía Local, impulsora de la prueba junto con el Club Atletismo Benidorm y el Ayuntamiento.

Aspanion en lucha

En la mañana del miércoles ha tenido lugar la presentación de la carrera, en donde se ha proyectado un resumen de la edición de 2024 y un vídeo promocional con el objetivo de animar a todo el mundo a participar en la misma para “ayudar a Aspanion (Asociación de Padres y Madres de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana) en la lucha contra el cáncer infantil” según ha señalado Villalón.

El vídeo promocional proyectado se ha centrado en el trabajo colectivo y en equipo que realiza la Policía Local para conseguir ese objetivo de llegar a los 1.500 participantes que se han marcado los organizadores. Por el momento, ya hay inscritos alrededor de dos centenares de corredores, y la organización se ha mostrado muy optimista para alcanzar la cifra deseada en las diferentes modalidades. Las inscripciones pueden realizarse en la web www.carrerasolidariabenidorm.es o a través de la página del Grupo Brotons.