La rotura de una tubería provoca una gran inundación en el Hospital Marina Baixa
La Gerencia dice que no ha afectado al interior del centro hospitalario
La rotura de una tubería del Hospital Marina Baixa ha provocado hace unas horas una gran salida de agua al exterior inundando las zonas de acceso al centro sanitario. El accidente se ha producido con el manejo de una grúa que ha roto parte de una canalización y ha impulsado las aguas al exterior durante horas. Según Gerencia del hospital ninguna consulta o partes del edificio interno se han visto afectadas.
El punto donde se ha producido el accidente es el que corresponde a las obras de ampliación de la variante de la N-332 que se desarrollan desde hace meses para facilitar el acceso y salida directos desde las poblaciones cercanas al recinto hospitalario. Según fuentes sanitarias, el derrame son aguas fecales, extremo que aún no hemos podido confirmar, pero sí el caos que está generando este percance en la circulación por las cercanías del hospital.
