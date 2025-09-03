Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Este miércoles el cielo estará completamente despejado en la ciudad turística

O. Casado

O. Casado

Este miércoles Benidorm contará con cielos despejados y temperaturas que no pasarán de los 27ºC. Por la noche tampoco se espera que los termómetros bajen mucho ya que se quedarán en 24ºC.

Para mañana jueves se espera un día soleado y con termómetros sin cambios.

