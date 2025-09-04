Altea programa actividades gratuitas para mejorar el bienestar de las mujeres

Dos meses después de haber finalizado el proyecto “Salut i Dona, Cuidat’t” (forma parte del II Plan de Igualdad Municipal que se aprobó a principios de 2024 para desarrollarlo durante cuatro años), con la finalidad de mejorar el bienestar de las mujeres de Altea, la concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Sanidad ha puesto en marcha la segunda edición de dicho proyecto que se desarrollará entre el próximo mes de octubre y junio de 2026, por lo cual “las inscripciones para participar se podrán efectuar del 15 al 22 de septiembre en el Centro Social o enviando un correo electrónico a igualtat@altea.es”, ha señalado este jueves la edil Anna Lanuza.

La concejala de Bienestar Social ha explicado que “Salut i Dona, Cuidat’t” es un proyecto de hábitos saludables con una serie de actividades gratuitas, de las que podrán beneficiarse 65 mujeres, como talleres de hábitos saludables, clases de gimnasia de mantenimiento, pilates y otras actividades encaminadas a favorecer el cuidado personal de la mujer. La edil ha añadido que en el periodo de inscripción “se informará sobre los días y horarios de las clases y actividades paralelas”.

Lanuza ha indicado que este proyecto de bienestar para las mujeres “se ha realizado con gran éxito de participación entre el 15 de octubre de 2024 y el 15 de julio pasado. Y es por ello, que ahora llevaremos a término una segunda edición que comienza en octubre y con la garantía de que será plenamente gratuita ya que está financiada por la concejalía de Igualdad y por el Pacto de Estado contra la violencia de género”.

Anna Lanuza, concejala Bienestar Social de Altea. / INFORMACIÓN

Fomentar el tejido social de las mujeres

Según la concejala, el proyecto “Salut i Dona, Cuidat’t” es un recurso que desde el área de Igualdad “se oferta a las mujeres del municipio con la finalidad de que aquí encuentren un espacio propio en el que, además de realizar las actividades propuestas, puedan también fomentar el tejido social entre ellas”.

Anna Lanuza ha manifestado que “según datos oficiales, la realidad es que las mujeres somos las que más responsabilidades de cuidados cargamos, y esto muchas veces hace que se caiga en el aislamiento, el abandono de actividades o poder acceder a espacios de ocio más allá de las responsabilidades diarias”. Y es por ese motivo por el cual la concejala ha comentado que “estos talleres, además de ser necesarios, forman parte del Plan de Igualdad Municipal vigente que es uno de los garantes de la gestión con perspectiva de género que desde este Ayuntamiento se realiza”.

La concejala ha aseverado que “con actividades como las de este proyecto, se pretende fomentar la mejora de calidad de vida de las mujeres del municipio, además de propiciar su participación en la vida social, al tiempo que cuidan de su salud física y mental”.

Y, por último, Lanuza ha animado a las mujeres del municipio a participar en las actividades del proyecto “Salut i Dona, Cuidat’t”, ya que se trata “de actividades pensadas para su bienestar que tanto éxito han tenido en su primera edición”.